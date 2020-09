Libye : Accueil de rejet pour l'accord pétrolier annonçant la reprise de la production et des exportations

20 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 20 septembre (Infosplusgabon) - Le deal pétrolier conclu entre les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar et le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, portant sur la reprise de la production et des exportations pétrolières après plus de 8 mois de blocus, a connu un rejet en Libye bien que l'accord intervient à un moment où la scène politique libyenne bouillonne d'événements concourant à la reprise du processus politique et la décrispation de l'atmosphère, favorable à un règlement politique de le crise.

Annoncé vendredi, par le maréchal Haftar, l'accord de la reprise de la production et des exportations de pétrole contient la condition que "les revenus ne soient pas utilisées dans le financement du terrorisme", précisant qu'"il a été décidé de reprendre la production et l'exportation de pétrole avec toutes les conditions et mesures procédurales nécessaires pour assurer une répartition équitable de ses revenus financiers, et de ne pas les employer pour soutenir le terrorisme ou les exposer au vol et au pillage comme garantie pour la poursuite des opérations de production et d'exportation, afin que cela conduise à une amélioration du niveau de vie des citoyens".

Au même moment, M. Maitig a annoncé, de son côté, qu'un accord a été conclu pour reprendre la production et l'exportation de pétrole, "pour alléger les souffrances des citoyens", révélant les principes de l'accord, qui reposent sur "la reprise immédiate de la production et l'exportation de pétrole dans tous les champs et ports".

Les principes de l'accord incluent également: "La formation d'un comité technique conjoint des parties pour superviser les revenus pétroliers et assurer la répartition équitable des ressources. Le comité contrôlera la mise en œuvre des termes de l'accord au cours des trois prochains mois, à condition qu'il évalue ses travaux à la fin de l'année en cours et définit un plan de travail pour l'année suivante".

Mais les forces de Haftar ont ajouté des précisions supplémentaires selon lesquelles le récent accord de reprise de la production et de l'exportation de pétrole visait à "assurer l'avenir de la Libye, pour une période d'un mois".

Elles ont déclaré: "Nous espérons que pendant cette période, toutes les mesures seront prises dans le cadre du dialogue interne libyen-libyen mené par (le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national) Ahmed Maitig, et qu'elles seront mises en œuvre dans l'intérêt du peuple libyen et de l'avenir de la Libye".

Intervenu comme une surprise pour les Libyens qui n'ont pas eu les détails sur les parties qui ont participé aux négociations malgré les fuites, cet accord reste une nébuleuse étant donné que des institutions importantes et concernées par les clauses à l'instar de la Compagnie nationale libyenne de pétrole et la Banque centrale de Libye, n'y ont pas été associées.

Ainsi selon l'agence de presse britannique "Bloomberg" citant l'un des hauts collaborateurs du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, ce dernier n'a pas accepté l'accord conclu par son adjoint, Ahmed Maitig avec Khalifa Haftar, pour mettre fin au blocus des sites pétroliers, "ce qui jette plus de doutes sur la reprise imminente des opérations pétrolières de production".

M. Maitig a déclaré, selon la même source qu'il pensait qu'"Al-Sarraj accepterait l'accord", mais le haut collaborateur de Fayez al-Sarraj, dont l'agence a refusé de révéler le nom, a nié cela, ajoutant qu'"il (al-Sarraj) voulait que les mercenaires quittent le pays, et c'est une question qui n'a pas été soulevée à l'origine lors des pourparlers avec les concurrents libyens pour reprendre la production".

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a anticipé cet accord, en publiant jeudi soir, en réaction à des informations sur des négociations secrètes avec le camp du maréchal Khalifa Haftar sur la gestion du pétrole libyen, un communiqué pour regretter "la politisation du secteur pétrolier" et son utilisation comme "monnaie d'échange".

A cet égard, la NOC a condamné les "tentatives de certains de mener des pourparlers qualifiés de secrets" et s'est engagée à s'opposer avec force "à ces efforts futiles", qu'elle décrit comme "un saut dans le vide qui vise uniquement à réaliser des gains politiques étroits".

Autre rejet de cet accord pétrolier, le commandant de la région militaire occidentale, le général de division Oussama al-Jeweili, a annoncé son rejet de l'accord conclu entre le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Ahmed Maitig, et Khalifa Haftar, concernant le pétrole.

"Nous attendons une position des membres du Conseil présidentiel et des députés concernant l'accord présumé", a déclaré le général al-Jeweili dans une déclaration sur la chaîne de télévision privée "Libya Al-Ahrar".

Il a ajouté que tout accord inopiné serait voué à l'échec, ajoutant: "Quiconque tient à l'unité de la Libye, doit concéder des concessions et s'abstenir de faire valoir ses intérêts personnels dans les futurs dialogues internationaux".

Il est rejoint par le ministre de la Défense du gouvernement d'union nationale, Salaheddine al-Nemrouch, a exprimé son rejet de tout dialogue qui n'inclut pas la représentation des éléments du Volcan de la colère, une opération militaire relevant du gouvernement d'union, ajoutant qu'ils sont "ouverts à toute solution politique dans laquelle le criminel de guerre Haftar n'est pas partie".

La Banque centrale de Libye (BCL) basée à Tripoli, s'est démarquée elle aussi de cet accord, niant tout lien avec "quelconque accord" concernant la distribution des revenus pétroliers libyens, à la suite de l'annonce par Khalifa Haftar et le vice-président du Conseil présidentiel Ahmed Maitig d'un accord portant sur des modalités de redistribution des recettes du brut libyen transitant via l'institut d'émission.

Analysant la portée de l'accord pétrolier libyen, l'ancien ministre de l'Information de l'ex-Conseil national de transition (CNT), Mahmud Shammam, a affirmé que "l'accord Maitig/ Ghaith (fils de Haftar) peut être décrit comme une aventure, un jeu de hasard, une infiltration, une contre-attaque, une confusion et même une ruse politique. Ou de la naïveté politique, selon votre position des expressions. Mais je le vois comme un accord logique et même attendu, et cela arrive à un moment délicat. Le proverbe populaire qui dit: +Ce avec qui tu gagnes joue avec lui+ et la sagesse +machiavélique+ qui dit qu'il n'y a pas d'ennemis permanents, mais plutôt des intérêts permanents".

Dans un post sur sa page Facebook, M. Shammam a précisé que "la description que je vois est que c'est un accord des personnes lésées".

Il a rappelé que "la ruée politique que nous avons vue ces dernières semaines suite à la convergence des désirs locaux et libyens pour une solution politique basée sur la modification des résultats de Skhirat et le contournement des résultats de Berlin a produit deux camps pour nous. Le premier camp étant ceux parvenus à un consensus, notamment Aguila Saleh (président du Parlement), al-Mechri (président du Haut Conseil d'Etat) et certains membres du Conseil présidentiel, et tous ceux qui aspirent à récolter les résultats de la prochaine conférence de dialogue".

"Le deuxième camp est représenté par le commandement général (forces armée de Haftar) et les personnes affectées par la formation d'un Conseil présidentiel et gouvernemental, notamment Maitig", a signalé le journaliste libyen qui vit en exil aux Etats-Unis.

Il a ajouté qu'"entre ceci et cela, le mouvement de contestation est né, ce qui génère une certaine anxiété sur son essor, ce qui constitue un défi moral à la corruption soutenue par toutes les instances, et la possibilité de sa transformation en un mouvement politique qui peut contribuer à déstabiliser ou peut-être même faire tomber des personnalités de premier plan".

Selon lui "la malédiction du pétrole a touché les plans du commandement général dans son utilisation par la confusion et s'est transformé d'une carte de pression contre ses adversaires à une carte de pression en raison de son utilisation médiatique et politique naïve. La pression internationale a augmenté et le commandement général est revenu, principalement, sur ses promesses aux Américains".

M. Shammam souligné que "le commandement général a trouvé dans la +ruée+ de Maitig d'une part et la +voracité+ des Russes à consolider ses intérêts, et la peur de l'escalade des manifestations, comme une opportunité de renverser la situation, alors il l'a fait pour faire pression sur la Compagnie pétrolière, confondre toute manifestation potentielle et envoyer un message de blâme à Washington en disant que chaque divergence avec vous augmente notre rapprochement avec les Russes".

Brossant une conclusion, l'ancien ministre de l'Information a souligné que "ce je vois est que l'accord est arbitraire et a peut-être pris fin dès que Maitig n'a pas pu atteindre Syrte, et cet accord peut ne pas ramener le Commandement général à son siège dans la négociation sauf avec des concessions tangibles, mais avant de sauter aux résultats limités, il semble que nous devions attendre ce que diront le conseiller Aguila, l'ambassadeur américain et l'envoyée international (onusienne), peut-être la prochaine visite de l'envoyé militaire égyptien, ainsi que ce que la rue dira avec ses pieds".

Pour le professeur universitaire libyen, Salah Omar al-Haddad, "les américains n'ont jusqu'à présent pas répondu à cet accord pétrolier qui, visiblement ne leur sied pas étant donné qu'il est conclu par le biais des Russes alors que Washington s'est investie ces derniers mois dans la recherche d'un règlement politique et en particulier la question de la reprise de la production pétrolière ", ajoutant que "la dernière sortie de l'ambassadeur des Etats-Unis à Tripoli, a concerné le non respect par Haftar de ses engagements de lever le blocus pétrolier le 12 septembre".

Il a signalé aussi "le silence de l'Egypte et des Emirats arabes unis qui sont des alliées de Haftar et prompt à le soutenir dans chaque prise de décision", signalant aussi "le silence de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye et de la Représentante spécial par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Wiliams ce qui dénote d'un désaccord vu que les préparatifs vont bon train pour la tenu du Forum politique libyen auquel revient de discuter de la formation d'une nouvelle autorité ainsi que de l'affaire du pétrole".

L'analyste politique Libye, Ali Moujahid s'est demandé commentant l'accord pétrolier si " les +islamistes+, ceux +délirent+, les +hypocrites+ et les militaires s'allieront-ils en Libye s'ils se sentent en danger qui les oblige à se retirer de la scène par des pressions extérieures, ou le bâton américain, ou la pression de la rue"?

Il a ajouté que "la politique est l'art de l'impossible, pas l'art du possible, comme on l'a appris à l'école et dans les livres".

Dans un autre post sur sa page Facebook, M. Moujahid a proposé comme solution: "Et si le président du Parlement, Aguila Saleh, le président du Haut Conseil d'État, Khaled al-Machri, et le commandant de l'armée nationale, le maréchal Khalifa Haftar, faisaient un pas en arrière, semblable à la mesure prise par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et déclaraient leur abandon volontaire, leur démission ou leur retrait de leurs postes (avant d'être forcés par la pression de la rue ou avec un bâton américain)".

