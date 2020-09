Reprise des auditions de la Commission vérité de la Gambie le 12 octobre

20 Septembre 2020

Banjul, Gambie, 21 septembre (Infosplusgabon) - La Commission vérité, réconciliation et réparation de la Gambie (TRRC) reprendra ses audiences publiques le 12 octobre après une longue pause due à la pandémie de Covid-19.

La décision de reprendre les auditions publiques a été prise après des consultations et un examen minutieux de la situation de la Covid-19 dans le pays, selon une annonce officielle faite dimanche.

Au moment de la deuxième suspension des audiences publiques de la TRRC, le 4 août 2020, la Commission avait entendu les témoignages de 261 personnes au cours de 15 sessions de trois semaines.

Parmi ces témoins, 166 étaient des victimes et 46 étaient des auteurs avoués et les autres, des personnes mentionnées pour des actes répréhensibles. Plusieurs témoins protégés ont assisté à ces auditions qui comprenaient des témoignages à huis clos.

Pour la période restante de son mandat, a indiqué le communiqué, la Commission doit tenir des audiences institutionnelles et judiciaires avec des institutions publiques, relatives au meurtre en 2005 d'au moins 56 ressortissants d'Afrique de l'Ouest, dont 44 Ghanéens, aux disparitions forcées, et à l'incident survenu en avril 2016 au cours duquel, plusieurs personnes ont été arrêtées et torturées, entraînant au moins un décès.

Toutefois, en raison de deux suspensions d'audience publique dues à la situation de la Covid-19, cela n'est manifestement pas possible. Dans l'état actuel des choses, les audiences pourraient se poursuivre jusqu’au premier trimestre 2021, selon le communiqué.

« Les activités de sensibilisation en face à face ont été suspendues pendant la majeure partie de l’année 2020 en raison de la pandémie. Cependant, les différentes unités du Secrétariat ont continué leurs opérations en utilisant les meilleurs moyens possibles à la lumière de la situation due à la Covid-19 », a-t-il ajouté.

