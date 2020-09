L'ambassadeur de l'Allemagne appelle à un transfert pacifique du pouvoir

20 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 20 septembre (Infosplusgabon) - L'ambassadeur de l'Allemagne en Libye, Oliver Owcza, a exprimé "sa gratitude pour l'annonce par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, de sa volonté de transférer ses fonctions à la prochaine autorité exécutive qui est censée être formée par la Commission de dialogue", appelant "toutes les parties libyennes à assurer un transfert légitime et pacifique du pouvoir".

Cette annonce a été faite lors de l'audience accordée par le président du Conseil présidentiel, dimanche, à l'ambassadeur d'Allemagne, selon un communiqué publié par le Bureau des médias du Conseil présidentiel.

Le communiqué a ajouté que les deux hommes ont convenu de l'importance d'adhérer aux résultats de la Conférence de Berlin, qui a identifié trois voies pour résoudre la crise libyenne, "sécuritaire, économique et politique", conduisant à des élections législatives et présidentielles.

D'autre part, l'entretien a discuté du dossier de coopération bilatérale et de la contribution des entreprises allemandes aux projets de construction et de reconstruction en Libye, a ajouté la même source.

Plus tôt dans la journée, le président du Haut Conseil d'État, Khaled al-Mechri, a discuté avec l'ambassadeur allemand, Olivier Owcza, des initiatives de cessez-le-feu proposées.

MM. al-Mechri et Owcza ont discuté lors d'une réunion dans la capitale, Tripoli, "de l'évolution de la situation politique et militaire dans le pays", a précisé un communiqué du Haut Conseil, signalant que les deux parties ont également discuté "des opportunités de reprendre le dialogue politique, de la manière de créer un environnement propice à son succès et du rôle de l'Allemagne pour faire avancer le processus politique".

FIN/ INFOSPLUSGABON/ARD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon