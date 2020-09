RD Congo : Le Tanganyika devient la 21ème province touchée par la COVID-19

20 Septembre 2020

Kinshasa, RD Congo, 20 septembre (Infosplusgabon) - La province du Tanganyika a enregistré samedi six nouveaux cas confirmés de COVID-19 et devient la 21ème province de la RD Congo touchée par cette pandémie, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de la riposte à la pandémie de COVID-19, parvenu dimanche.

Outre la province du Tanganyika, 21 nouveaux cas confirmés ont été également enregistrés le même samedi, dont 14 au Kongo Central, 5 à Kinshasa, 1 au Sud-Kivu et 1 dans le Haut-Katanga. Il y a eu également trois nouveaux décès parmi les cas confirmés.

Par ailleurs, 39 nouvelles guérisons ont été notifiées. Parmi ces guéris, certains ont été soignés dans les centres de traitement COVID (CTCO) et d'autres ont été suivis à la maison.

Depuis la déclaration de l’épidémie, on note 10.515 cas à ce jour, dont 10.514 cas confirmés au laboratoire et 1 cas probable. Il y a eu jusqu’ici 271 décès et 9930 guérisons.

Le bulletin rappelle que le test Covid-19 est gratuit en République démocratique du Congo, sauf pour les voyageurs qui devront débourser 30 dollars américains.

Vingt-une provinces sur les vingt-six que compte la RDC, sont touchées par cette épidémie. Il s'agit des provinces de Kinshasa (8108 cas), du Nord-Kivu (899 cas), du Kongo Central (466 cas), du Haut-Katanga (325 cas), du Sud-Kivu (303 cas), de l'Ituri (149 cas), du Lualaba (103 cas), du Haut-Uélé (63 cas), de la Tshopo (38 cas), du Nord-Ubangi (19 cas), de l'Equateur (15 cas), du Kwilu (6 cas), du Sud-Ubangi ( 6 cas), du Tanganyika (6 cas), du Maniema (2 cas), de Kwango (1 cas), du Haut-Lomami (1 cas), du Kasaï (1 cas), du Kasaï-central (1 cas), de la Tshuapa (1cas) et du Kasaï Oriental (1 cas).

