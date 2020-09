Le ministre libyen de la Défense se déclare ouvert à toute solution politique sans la participation de Haftar

20 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre libyen de la Défense du gouvernement d'union nationale Salaheddine al-Nemrouch a annoncé l'ouverture à une solution politique excluant le maréchal Khalifa Haftar qu'il a qualifié de "criminel de guerre"

Dans une publication dimanche sur la page du ministère de la Défense, M. al-Nemrouch a posé deux conditions pour le dialogue et une solution politique, assurant: "Nous sommes ouverts à toute solution politique dans laquelle le criminel de guerre, Khalifa Haftar, n'est pas partie ..."

Il a ajouté: "Nous rejetons tout dialogue qui n'inclut pas une représentation des héros de +Volcan de la colère+ (Opération militaire relevant du gouvernement d'union nationale) dont nous sommes fiers et pour l'héroïsme".

Cette réaction intervient après l'annonce par le maréchal Khalifa Haftar, de la conclusion d'un accord entre l'armée nationale libyenne et le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, portant sur la reprise de la production et des exportations du brut sur la base d'un mécanisme de distribution des revenus pétroliers entre les villes et régions libyennes dans le but de les faire profiter aux citoyens libyens et alléger leurs souffrances.

Le commandement général de l'armée a mené un dialogue avec le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, dans le cadre du dialogue interne libyen-libyen, et a annoncé vendredi un accord pour reprendre la production et l'exportation de pétrole "pour assurer l'avenir de la Libye, pour une période d'un mois".

Par ailleurs, la Compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé samedi la levée de l'état de force majeure sur les champs pétrolifères et les ports jugés "sûrs", assurant qu'elle maintiendra l'état de force majeure sur les champs pétrolifères et les ports où il y a des éléments de "gangs Wagner et autres groupes armés qui entravent les activités et les opérations de la Compagnie pétrolière".

