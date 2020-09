Une ONG tunisienne dénonce des agressions racistes contre des travailleurs subsahariens

20 Septembre 2020

Tunis Tunisie, 20 septembre (Infosplusgabon) - Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a vigoureusement condamné les agressions racistes dont sont victimes des travailleurs subsahariens dans la région de Sousse (140 km au sud-est de Tunis), appelant à sanctionner les auteurs de ces actes.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Forum a dénoncé la récurrence de ces différentes agressions et violations à l'absence d'une volonté politique pour protéger les migrants qui vivent dans des conditions très précaires. L'ONG a insisté sur la nécessité d'appliquer certaines lois (loi sur la lutte contre le racisme, loi contre la traite d'êtres humains...) et de lancer une large campagne pour régulariser les migrants irréguliers en Tunisie.

Une vidéo montrant des tiraillements entre un employeur tunisien et des travailleurs subsahariens qui demandaient le paiement de leurs salaires au cours desquels l'employeur a tenté d'agresser les ouvriers, a été largement partagée sur les réseaux sociaux, signale-t-on. L'État tunisien est accusé de lenteurs dans l'application de la loi qui criminalise le racisme, même si la Tunisie est considérée comme le premier pays arabe à avoir adopté une loi contre la discrimination raciale, ont déploré les observateurs.

Une étude du Forum tunisien des droits économiques et sociaux avait révélé les pratiques racistes des tunisiens, indiquant que 51,1% des subsahariens interrogés ont affirmé avoir été victimes de racisme et de haine de la part de tunisiens, comme des insultes, des agressions corporelles... Ces actes racistes ont été commis à 87,2% par des citoyens tunisiens, des chauffeurs de taxis à 56,8% et des boutiquiers (3%), a précisé l'étude. Les migrants sont également victimes de discrimination institutionnelle, commise par des entités et structures étatiques dont des commissariats, (9,6%), des bureaux de réception (6,6%) en plus des pratiques racistes des structures privées (5,5%) et des employeurs (5%).

