Football : Match amical en Turquie entre le Mali et le Ghana le 9 octobre et l'Iran, le 13 octobre

Bamako, Mali, 20 septembre (Infosplusgabon) - L'équipe nationale de football du Mali s'apprête à disputer deux rencontres amicales contre le Ghana, le 9 octobre et l’Iran, le 13 octobre, qui auront lieu en Turquie, a-t-on appris, samedi, de source sportive à Bamako.

Ces matches amicaux vont être une bonne occasion pour le sélectionneur national, Mohamed Magassouba, de faire une revue d’effectifs avant les éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun, reportée en 2022, ajoute la même source.

Reportées à plusieurs reprises pour cause de pandémie de la COVID-19, les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN se dérouleront dans la fourchette du 9 au 17 novembre 2020.

La sélection malienne est logée dans la poule A, en compagnie de la Guinée, de la Namibie et du Tchad. Selon le programme, l'équipe malienne recevra celle de la Namibie avant d’aller jouer la première journée de la phase retour, c’est-à-dire, la 4è journée à Windhoek, capitale de la Namibie.

Ensuite, le Mali ira défier la Guinée à Conakry (5è journée) avant d'en découdre à Bamako avec le Tchad (6è journée) en mars 2021.

Après deux journées de la compétition, le Mali partage la tête du groupe A avec la Guinée (4 points), la Namibie occupe le troisième rang avec 3 points, tandis que le Tchad ferme la marche avec zéro point.

