Les saisies de certaines drogues ont plus que doublé en un an au Niger, selon la police

Niamey, Niger, 20 septembre (Infosplusgabon) - Les saisies de certaines drogues ont plus que doublé entre 2018 et 2019 au Niger, rapporte l'Agence nigérienne de presse (ANP), citant l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Les statistiques de ce service spécialisé de la police nationale indiquent qu'entre 2018 et 2019, la quantité d’herbe de cannabis a plus que doublé avec une saisie de 7,6 tonnes contre 2,762 tonnes, alors que celle de certaines substances tel le diazépan, a presque quadruplé, passant de moins de 900.000 à plus de 4,7 millions de comprimés sur la même période.

Quant au trafic de cocaïne, il a explosé de 546 grammes à 5,7 kg en un an, souligne l’OCRTIS.

"La situation est inquiétante, car on constate de plus en plus l’implication des jeunes nigériens dans le trafic", souligne le chef de la Division recherche et investigation de l'OCRITIS, le commissaire principal de police, Yacouba Rabiou Nomaou.

Les jeunes forment une part importante des "dealers" et des consommateurs interpellés dans les centres urbains, selon les dernières statistiques disponibles.

"En 2018, 2761 personnes (consommateurs et vendeurs), ont été interpellées, dont 75 pc âgés entre 18 et 39 ans".

"En 2019, 3064 personnes dont 70 pc âgés entre 18 et 39 ont été interpellées", selon le responsable de l’OCRTIS.

"Plus dangereux encore pour les jeunes, c’est le trafic en milieu scolaire, car le tramadol se vent à 50 FCFA seulement le comprimé, et un joint de cannabis entre 200 et 500 FCFA", note-t-il.

"Il existe plusieurs réseaux de trafic dont certains avec une envergure internationale qui ont été démantelés par l’OCRTIS. Ces réseaux les font passer par voie terrestre, aérienne et fluviale, mais l’essentiel du trafic de ces drogues se fait dans le désert par des groupes armés qui profitent de la porosité de nos frontières pour organiser et développer leur trafic", indique le commissaire Nomaou.

"Pour échapper aux forces de sécurité, le trafic se fait à travers plusieurs techniques de dissimulation, en les transportant par exemple dans le corps ou sous le corps, dans des véhicules ou tout autre objet tels les bagages", fait-il remarquer.

"Parmi la gamme de drogues à haut risque qui entrent au Niger, on trouve principalement la cocaïne, communément appelé "coke", "neige" ou encore "snow"; l’héroïne ; le crack ; le cannabis (chanvre indien) ; la résine de cannabis ; les amphétamines dont les plus prisées sont le Tramadol et le diazépam, à l’origine de nombreux troubles de santé mentale et physique", explique le chef de la Division recherche et investigations de l'OCRTIS.

"Les astuces les plus usitées dans le circuit de trafic de drogue sont multiples et l’essentiel de la drogue qui entre au Niger, transite par certains pays de l’Afrique de l’Ouest à travers les compagnies de transport en commun et également par la voie fluviale, témoigne Halidou, un ex-dealer.

"Les fournisseurs et transporteurs fabriquent plusieurs sortes d’emballages afin de franchir les frontières nigériennes avec leurs marchandises", précise-t-il, ajoutant que "certains les placent dans des boîtes de conserve, de tomate, dans des sacs de pommes de terre, de patates douces.

Les modes opératoires sont les plus astucieux et inventifs : postes téléviseurs évidés, réservoirs de circonstance, chambres à air, sont autant de caches et de "passoires"’.

