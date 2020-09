L'Italie salue l'esprit de responsabilité de Fayez al-Sarraj pour l'annonce de son intention de démissionner

20 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 20 septembre (Infosplusgabon) - L'Italie a estimé que l'annonce par le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez al-Sarraj, de son intention de remettre le pouvoir au plus tard fin octobre prochain, "traduit une grande responsabilité à un stade critique".

Dans un discours adressé aux Libyens, à l'occasion de la commémoration de la Journée du Martyr, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj a annoncé son "désir sincère de remettre ses fonctions à une nouvelle autorité au plus tard à la fin du mois d'octobre prochain", appelant la Commission du dialogue, qui est l'organe chargé de former le nouveau pouvoir exécutif, à "s'acquitter de sa responsabilité historique en accélérant la formation de cette autorité pour assurer une transition pacifique et harmonieuse".

Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué: "On nous informe que Sarraj a annoncé son intention de quitter son poste fin octobre, pour ouvrir la voie à l'émergence d'une nouvelle autorité exécutive qui devrait lancer des négociations dans le cadre du dialogue politique libyen sous les auspices des Nations Unies".

Le ministère italien estime que "c’est une décision qui traduit une grande responsabilité, à un stade critique de l’histoire de la Libye".

L'Italie s'est vivement félicitée, par ailleurs, de l'adoption de la Résolution n ° 2542 du Conseil de sécurité, qui proroge le mandat de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), réaffirmant son soutien aux efforts de la mission visant à "relancer le processus de dialogue politique interne libyen".

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a exprimé l'espoir que "les membres de la communauté internationale s'uniront de bonne foi pour soutenir cette voie et se distancier de l'ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, dans le plein respect du droit international, à commencer par l'embargo sur les armes".

Le communiqué souligne "le plein respect de l'Italie pour la souveraineté et la volonté du peuple libyen", exprimant son espoir que "toutes les parties soutiennent, de manière responsable, la marche du dialogue vers une solution concertée à la crise en Libye, dans le contexte du processus de Berlin".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris la décision de prolonger le mandat de la MANUL mardi dernier, avec l'approbation de 13 membres et deux abstentions, après avoir apporté des modifications à la structure de direction de la mission pour la première fois depuis sa création à la fin de 2011.

Le terme "Représentant spécial" a été remplacé par celui d'"Envoyé spécial" qui, selon le texte de la résolution, sera chargé d'exercer la direction générale de la Mission en mettant un accent particulier sur les bons offices et la médiation avec les acteurs libyens et internationaux pour mettre fin au conflit, tandis que "les opérations et la gestion quotidiennes" de la mission relèvent de la compétence d'un "coordonnateur" qui travaille sous l'autorité de l'Envoyé spécial.

