L’ouverture des frontières le 1er octobre prochain à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice

20 Septembre 2020

Port-Louis, Maurice, 20 septembre (Infosplusgabon) - L’ouverture, le 1er octobre prochain, des frontières mauriciennes fermées depuis le 19 mars dernier, est à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice; elle est marquée par la forte déclaration du Premier ministre, Pravind Jugnauth qui, rapporte le quotidien Le Mauricien, a exprimé ses craintes concernant "les pressions exercées sur son gouvernement et sur sa personne en vue de l’ouverture des frontières".

"En tant que gouvernement, notre priorité reste votre santé avant tout", a-t-il lancé à la population, dénonçant des pressions pro-hôtellerie.

"Bien sûr, beaucoup veulent le rétablissement des activités économiques, surtout dans le secteur touristique et ce, le plus vite possible. Ce n’est pas uniquement les opérateurs de ce secteur qui perdent des revenus. Ce n’est pas non plus seulement le gouvernement et le pays qui perdent des revenus en termes de devises étrangères entrant dans le pays, mais vous aussi, planteurs et éleveurs, dont une partie des produits est destinée aux restaurants et hôtels", a-t-il souligné, estimant que "nous souffrons tous de cette situation".

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Mauritius Times vendredi, Dharam Gokhool, ancien ministre de l’Education, critique la politique d’attente prônée par le gouvernement, avertissant que "la première phase de COVID-19 n'est pas encore terminée et la deuxième vague est déjà aux portes de nombreux pays, dont Maurice".

"Il est vrai que la situation est sans précédent et qu'il n'y a pas de solution simple. L'incertitude et l'imprévisibilité compliquent les choses. Dans quelle mesure la population est-elle bien informée sur l'ensemble du processus de réouverture de nos frontières et ses implications ? Ou les implications probables d'une deuxième vague ?, s'est-il interrogé.

"Nous pouvons être sûrs de COVID, mais pas libres de COVID, et les risques de réouverture de nos frontières et les dangers de la deuxième vague ne doivent pas être sous-estimés. Le gouvernement sera-t-il en mesure de relever ce défi ?, a-t-il poursuivi.

Pour l’éditorialiste de Weekly, Touria Prayag, "la décision de rouvrir nos frontières à partir d'octobre a dû être accueillie avec un soupir de soulagement par les milliers de nos compatriotes bloqués à l'étranger depuis six mois".

Seulement tempère-t-il, "ce soulagement a été de courte durée, car ils ont immédiatement appris qu'ils seraient chargés d'une facture de Rs 50 000 pour la mise en quarantaine imposée. Rs 50 000 sur la quarantaine de chaque adulte, ce n’est pas un changement radical. Ajoutez-le aux tarifs aériens et cela commence à ressembler à une punition".

Citant une source au Bureau du Premier ministre, le quotidien Le Mauricien note "qu’en vérité, le Premier ministre a annoncé une augmentation des vols aériens à partir du 1er octobre afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de rentrer au pays sous des conditions strictes".

"C’est à la lumière de l’évolution de la situation qu’une décision sera prise concernant l’ouverture des frontières et le protocole qui sera suivi", croit savoir Le Mauricien.

Du côté de l’Association des professionnels du tourisme, son président, Daniel Saramandif, dans un entretien accordé au quotidien l’express, estime que les touristes ne viendront pas juste en quarantaine pour ensuite repartir.

"Pour le touriste qui sera là pour 14 ou 20 jours, je ne le vois pas rester deux semaines dans un hôtel", dit-il.

Selon lui, le secteur ne reprendra qu’en 2021.

