Les inondations ont fait 71.341 sinistrés au Burkina Faso, selon le gouvernement

20 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 septembre (Infosplusgabon) - Les inondations ont fait, au total, 71.341 sinistrés, 13 morts et 50 blessés au Burkina Faso depuis le mois d’avril, a annoncé, lundi, le gouvernement burkinabè qui avait déjà déclaré l’état de catastrophe naturelle et 5 milliards de F CFA pour la reconstruction.

Selon le rapport de la situation couvrant la période de d'avril à septembre 2020 qui a été élaboré par le Secrétariat Permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) en étroite collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 3347 maisons ont été détruites, des pertes d'animaux (bovins, caprins, ovins, volailles) dont le nombre est en cours d'évaluation et plus de 250 tonnes de vivres détruits ou emportés par les eaux.

Le rapport ajoute qu’en tenant compte des informations météorologiques sur les précipitations, le nombre de sinistrés pourrait atteindre 100.000 personnes d’ici fin octobre.

