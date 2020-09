Tunisie : Ouverture du 5ème congrès du syndicat national des journalistes tunisiens

20 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 20 septembre (Infosplusgabon) - Les différentes tentatives, menées par des lobbies financiers et politiques visant la destruction du secteur de l'information en Tunisie ont toutes échoué, a affirmé, samedi, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri, martelant que personne ne pourra ramener la Tunisie en arrière et se débarrasser du plus important acquis de la révolution à savoir la liberté d'expression.

M. Bghouri a tenu ses propos lors de l'ouverture des travaux du 5ème congrès du SNJT axé sur le thème "Les droits des journalistes, un fondement de la liberté de la presse".

Le SNJT continuera à jouer son rôle d'avant-garde dans la défense des droits, des libertés, de la démocratie et des questions nationales et humaines justes, tout en rejetant la normalisation avec Israël, a affirmé le patron du syndicat.

Il a évoqué la dégradation de la situation politique et l'avancée de l'extrémisme et du populisme qui "a atteint aujourd'hui les centres de décisions, menaçant la liberté d'expression en Tunisie et a pu instaurer une presse sous-ordre".

"L'État a totalement abandonné le secteur de l'information et les professionnels de l'information et de la communication dans cette période difficile marquée par des campagnes de dénigrement et de diabolisation visant à ternir l'image de la presse auprès du public", a encore déploré Néji Bghouri.

Le président de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle en Tunisie, Nouri Lajmi a, pour sa part, estimé que certains partis politiques cherchent à mettre la main sur les médias et changer le processus démocratique adopté par la Tunisie au lendemain de la révolution, appelant les différentes entités publiques et constitutionnelles indépendantes, les organisations nationales à faire bloc pour faire face à de telles pratiques qui sont de nature à ramener la Tunisie et le secteur de l'information à l'époque du despotisme.

Ouvert au Palais des Congrès à Tunis, avec la participation d’un nombre important de journalistes, ce congrès, qui se déroulera sur deux jours, verra après son ouverture officielle, l’élection du bureau de la présidence du congrès, ainsi que celle des commissions d’élaboration de la motion générale, de la motion professionnelle, de la commission de supervision des élections et de dépouillement.

Il est question également d’élire la commission des recours et de vérification. Les rapports moral et financier, ainsi que les motions générale et professionnelle seront présentés et examinés lors de cette première journée avant d’être votés.

La séance de l’après-midi de la journée inaugurale, verra l’adoption, après le débat général, du règlement intérieur et la présentation des candidats pour le nouveau bureau exécutif du SNJT.

