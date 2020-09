Le Président Félix Tshisekedi communique aux ministres les réformes exigées pour accéder aux facilités de crédit du FMI

20 Septembre 2020

Kinshasa, RD Congo, 20 septembre (Infosplusgabon) - Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communiqué aux ministres réunis en Conseil, vendredi, des recommandations émises par la Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI), sur les réformes indispensables que la RD Congo doit opérer pour accéder aux facilités élargies des crédits de cette institution de Bretton Woods.

Le porte-parole du gouvernement, David-Jolino Makelele, qui l’a indiqué dans son compte rendu transmis, samedi, a fait savoir qu’il s’agit de la gouvernance de la Banque Centrale du Congo (BCC), de la transparence dans le secteur des Mines et de la présentation d’un budget réaliste.

A l’initiative du chef de l’Etat, le Premier ministre a été chargé de s’assurer que les initiatives prises par les Institutions et les ministères sectoriels concernés concourent à la réalisation de l’objectif susvisé.

La RD Congo et le FMI, rappelle-t-on, ont convenu de renouer leur coopération, à l’issue de l’entretien que le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi a eu, le 5 avril 2019, à Washington DC, avec l’ex patronne du FMI, Christine Lagarde. L’audit de l’économie de la RDC était le préalable censé conditionner le reste du processus.

Le FMI avait arrêté sa coopération avec la RD Congo depuis 2012 à cause de l'opacité dans la gestion des ressources naturelles.

Le FMI est une des institutions financières les plus importantes au niveau mondial, qui a pour mission d’encourager la stabilité financière et la coopération économique, de produire des statistiques et études, ainsi que de prêter des fonds en contrepartie de réformes aux pays en crise.

De façon à assurer la stabilité financière, le FMI peut accorder des prêts aux pays connaissant des difficultés, notamment une crise de la dette publique et (ou) une crise de change.

