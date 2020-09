Ghana: Six membres d'une équipe de football de jeunes meurent dans un accident de la route

20 Septembre 2020

Kumasi, Ghana, 20 septembre (Infosplusgabon) - Six membres d'une équipe de football de jeunes au Ghana, âgés de 12 à 16 ans, sont morts sur place samedi lorsque le bus dans lequel ils rentraient chez eux après un match de football a dévié de sa route et a terminé sa course dans une rivière.

Selon la police, quatre autres membres de l'équipe de la municipalité d'Offinso, dans la région d'Ashanti, au centre du Ghana, sont dans un état critique et ont été évacués à l'hôpital universitaire Komfo Anokye de Kumasi, la deuxième ville du Ghana. La police a indiqué que 26 autres personnes ont été blessées et sont admises dans un hôpital local.

La police affirme que le conducteur du véhicule, qui roulait à toute vitesse, avait perdu le contrôle du volant, a dévié de la route et a plongé dans la rivière Offin.

Le commandant divisionnaire du département de la circulation et des transports publics d'Offinso du service de police du Ghana, le surintendant adjoint de la police Edmund Nyamekye, aurait déclaré, selon les médias locaux, qu'il y avait 36 passagers à bord du bus.

