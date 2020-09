Coronavirus : Le Nigeria enregistre 189 nouveaux cas, soit un total de 57.145

20 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 20 septembre (Infosplusgabon) - Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria (Nigeria Centre for Disease Control, NCDC) a annoncé 189 nouveaux cas d'infections à coronavirus (COVID-19) dans le pays, ce qui porte le nombre total de cas confirmés à 57.145.

Le NCDC a déclaré, via son site Twitter officiel, qu'au 19 septembre, il avait enregistré 189 nouveaux cas confirmés et un décès.

En outre, il a indiqué que 48.431 cas ont été déclarés guéris et libérés et que 1.095 décès ont été enregistrés dans 36 États et le territoire de la capitale fédérale.

L'agence a déclaré que les nouvelles infections ont été signalées dans 15 États de la fédération et du FCT, Lagos, le Plateau et le FCT représentant 131 des 189 nouveaux cas.

Lagos comptait 70 cas, Plateau 37, FCT 24, Kaduna 19, Rivers 12, Oyo 5, Ogun 4, Ebonyi 3, Katsina 3, Ondo 3, Osun 3, Imo 2, Yobe 2, Ekiti 1 et Nasarawa 1, a-t-elle déclaré.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon