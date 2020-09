Coronavirus: Quinze nouveaux cas découverts samedi au Mali

20 Septembre 2020

Bamako, Mali, 20 septembre (Infosplusgabon) - Sur 744 échantillons testés, les services de santé ont décelé 15 nouveaux cas de coronavirus au Mali, portant à 3006 le nombre total de cas positifs de Covid-19 depuis le 25 mars, date de la découverte des deux premiers cas dans ce pays.

Les services de santé signalent également 17 patients guéris et zéro décès portant le nombre total de patients guéris et de décès respectivement à 2349 et 128.

Les nouveaux cas ont été dépistés dans le district de Bamako (08 cas) et dans les régions de Koulikoro (04 cas), de Kayes (02 cas) et de Mopti (01 cas).

A ce jour, 385 personnes contacts font l'objet de suivi quotidien et des recherches sont en cours pour en découvrir d'autres.

