La BAD approuve un financement de 2,1 millions de dollars US pour les risques de catastrophes en Mauritanie

19 Septembre 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 19 septembre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi, un don de 2,1 millions de dollars US pour renforcer la résilience de la Mauritanie aux chocs climatiques et à l'insécurité alimentaire.

Les fonds, provenant du Fonds africain de développement (FAD), serviront à fournir un soutien technique et institutionnel pour renforcer les capacités de la Mauritanie à évaluer les risques liés au climat.

La Banque met à disposition ce financement par l’intermédiaire de son programme ADRIFI (Africa Disaster Risk Financing) pour permettre à ce pays de souscrire une police d'assurance basée sur un indice de risque de sécheresse qui devrait protéger l'économie mauritanienne contre les impacts des chocs liés à la sécheresse, au moment où le pays est également sous le coup de la pandémie COVID-19.

« La Banque africaine de développement est heureuse qu'ADRiFi Mauritanie fournisse une première réponse efficace et rapide aux bénéficiaires ciblés dans les communautés qui sont touchées par les catastrophes, et qu’il renforce la résilience aux catastrophes liées à la sécheresse en Mauritanie », a déclaré Atsuko Toda, directeur de la Banque pour l'agriculture, les finances et le développement rural.

La Mauritanie, pays saharo-sahélien, connaît un régime de pluies irrégulier et des sécheresses répétées, ce qui a un effet profond sur la production alimentaire et les revenus. En 2017, 28% de la population totale était en situation d'insécurité alimentaire.

Selon le communiqué de la BAD, le projet aura trois composantes : le développement de solutions de gestion des risques climatiques ; le soutien à l'accès aux mécanismes de transfert des risques de catastrophes ; et la gestion et la coordination du programme.

Le développement des solutions de gestion des risques climatiques se fera de deux façons : en renforçant les capacités du pays à comprendre les risques de sécheresse et à mettre en œuvre des plans d'urgence ; et en collectant des données agro-climatiques plus précises à utiliser pour calibrer l'assurance basée sur l’indice, a-t-il affirmé, tout en ajoutant que le personnel technique et les décideurs politiques recevront une formation en renforcement des capacités qui aidera le pays à modéliser plus efficacement ses risques de catastrophes liés à la sécheresse.

Dans le cadre du deuxième volet, l'ADRIFI fournira un financement pour le paiement de 50% de la prime d'assurance pour les années 2020 et 2021, ainsi qu'un soutien à la mobilisation des ressources pour mettre sur pied un mécanisme de réponse à la crise alimentaire.

Le dernier volet concerne la coordination générale et le suivi des activités qui seront menées par la Commission de la sécurité alimentaire (CSA) de ce pays.

La police d'assurance contre les risques de la Mauritanie sera détenue par l'agence African Risk Capacity (ARC), un partenaire de la Banque dans le cadre du programme ADRiFi.

ADRIFI, en plus d'aider les pays africains à payer les primes de risque, améliore la gestion des risques de catastrophes naturelles en renforçant les capacités nationales.

Madagascar, le Zimbabwe et la Gambie disposent de programmes ADRiFi.

L'Agence ARC a été créée en 2012. C’est une agence spécialisée de l'Union africaine pour aider les Etats membres à améliorer leur capacité à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes liées aux conditions météorologiques.

ARC Ltd est un mécanisme d'assurance mutuelle qui fournit des services de transfert de risques aux Etats membres par le biais de la mise en commun des risques et de l'accès aux marchés de réassurance ; Elle est détenue par les Etats membres ayant des polices d'assurance actives, ainsi que par la Banque de développement KfW et le département britannique du développement international (DfiD), qui sont les principaux contributeurs.

