L'annonce de la démission de Fayez Al-Sarraj et la reprise de la production pétrolière en Libye à la Une des journaux

19 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 19 septembre (Infosplusgabon) - L'actualité couverte par les journaux libyens paru, cette semaine, a été largement dominée par l'annonce de la démission du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, à laquelle ils ont accordé une large couverture à la prolongation du mandat de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et la restructuration du poste de Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU.

La presse libyenne s'est fait aussi l'écho des supputations sur la reprise de la production et des exportations du pétrole, ainsi que les arrangements pour la répartition équitable et la gestion transparente des revenus pétroliers entre les villes et régions libyennes.

Sous le titre "Non démission d'Al-Sarraj... et représentation onusienne à deux têtes en Libye", le journal Al-Wassat a écrit que "la démission de Fayez Al-Sarraj et la nomination d’un successeur au Représentant de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, ont été au cœur de l'événement de la semaine, notamment après la fuite d’informations sur la détermination d’Al-Sarraj à rendre sa démission dans le discours de mercredi à l’occasion de la Journée de commémoration du Martyr, sa volonté de confier ses fonctions à une nouvelle autorité exécutive fin octobre prochain qui sera le fruit d'un dialogue politique libyen".

Si certains observateurs de la question libyenne ont estimé que ce qui était mentionné dans le mot de M. Al-Sarraj ne signifiait pas une approche sérieuse de la démission réelle, mais plutôt un discours général, d'autres ont vu que le contexte du mot a évolué en fait vers une annonce explicite de la démission, mais le contexte a été changé, comme le montre l'enregistrement, a indiqué Al-Wassat hebdomadaire libyen paraissant au Caire en Egypte.

Selon le journal, cette annonce pourrait être fondée sur une pression internationale résultant de la crainte que la démission de M. Al-Sarraj ne perturbe les arrangements politiques internationaux qui préparent le retour des parties libyennes sur la table de dialogue à Genève en référence aux résultats de la Conférence de Berlin, dans le cadre de négociations pour dresser une carte politique qui met fin à la phase de transition et débouche sur des élections législatives et présidentielle.

Cependant, cela nécessite également la nomination rapide d'un successeur de l'ancien envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, qui était au centre de la réunion du Conseil de sécurité, a ajouté Al-Wassat.

Lors de la publication de la Résolution n°2542 de 2020, qui comprend un accord international visant à diviser la Mission des Nations Unies sur deux chefs, la Russie et la Chine se sont abstenues de voter, a rapporté le journal.

Pour le journal, la nomination du septième Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye interviendra bientôt après plus de six mois de vacance du poste, secondé, pour la première fois, par un coordinateur travaillant sous son autorité, après que les pressions américaines aient réussi à diviser la direction de la mission de l'ONU en Libye sur la base d'un "Envoyé spécial" et d'un "Coordinateur" quotidien. Et conformément à la résolution du Conseil de sécurité préparée par la Grande-Bretagne, un changement dans la structure de direction a eu lieu, par lequel le terme "Représentant spécial" a été remplacé par le terme "Envoyé spécial".

En parallèle, le journal a rappelé la récente vague de manifestations dans l'Ouest de la Libye contre la corruption et la détérioration des conditions de vie, ainsi que les désaccords au sein du gouvernement d'union nationale, ont conduit à des pressions sur le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, qui a décidé d'assumer un rôle de gardien dans l'organe exécutif.

Le journal Al-Wassat a affirmé que les analystes ont interprété cette décision comme le résultat des pourparlers de Genève, qui conduiront probablement à la formation d'une nouvelle entité politique et d'une nouvelle autorité, dont M. Al-Sarraj ne fera probablement pas partie, et sa possible démission ne fait maintenant que renforcer cette réalité, mais d'autres ont averti que cette décision créerait un vide politique dans l'Ouest de la Libye qui constituera un affaiblissement supplémentaire du gouvernement d'union nationale.

Le journal a rappelé également qu'à Benghazi (Est) le gouvernement intérimaire a présenté sa démission à la suite des manifestations contre la corruption et la détérioration des conditions de vie qui ont secoué les villes de l'Est du pays, ces derniers jours, mais le président du Parlement, Aguila Saleh, a refusé d'accepter la démission et a demandé à M. Al-Theni de se maintenir à son poste à la tête du gouvernement intérimaire.

Dans le même ordre d'idées, le journal Afrigatenews a, dans une analyse, intitulée "Discours d'Al-Sarraj ... une manœuvre ou des diktats", précisé que près de cinq ans après sa nomination à la tête du gouvernement libyen d'accord national, à Tripoli, le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj a annoncé, dans un bref discours télévisé, qu'il était prêt à quitter son poste avant la fin octobre pour faire place à une nouvelle autorité exécutive, précisant, toutefois, que les raisons de cette annonce n'apparaissent pas clairement dans un pays en proie au chaos et aux conflits.

Les raisons de cette annonce sont encore floues, même si cela n'est pas surprenant, a ajouté le journal qui indique que "c'est une décision attendue qui ne fait que confirmer la rumeur qui circulait à Tripoli, il y a quelques jours, même s'il faut faire attention, car on ne dit pas qu'il démissionnera à la fin".

Citant Walid Fares, spécialiste des affaires internationales et conseiller du Congrès américain sur le terrorisme, le journal électronique a indiqué qu'"il peut s'agir d'une manœuvre visant à exercer une certaine pression sur la communauté internationale, en particulier les États-Unis, la France et leurs alliés, afin qu'ils participent davantage à la résolution du problème libyen".

Une autre explication possible de Walid Fares pourrait être liée aux conflits internes, selon le journal, qui rappelle une vague de protestations qui a lieu contre la détérioration des conditions de vie dans le pays, affirmant que "le Premier ministre fait face à la rue et aux rivaux de son camp, dont le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, qui ne cache pas ses ambitions".

Abordant la question du blocus sur les sites pétroliers en Libye, le journal Al-Wassat a affirmé que le 12 septembre date limite pour la réouverture complète du secteur énergétique libyen a été dépassée sans concrétisation de cette promesse, qui a été compromise par le différend persistant sur les garanties pour la distribution des revenus pétroliers, et à un moment où l'augmentation des pressions américaines et nationales ont contribué à l'optimisme quant à la reprise de la production de brut, au contraire, la question a fait perdre l'appétit aux marchés internationaux mal préparés pour absorber de nouvelles quantités de pétrole.

Le journal Al-Wassat a précisé que les discussions sur la reprise de l'essentiel de la production de pétrole brut en Libye et la fin du blocus vieux de huit mois sur les exportations du pays sont toujours en cours avec la tentative de régler la question de la distribution des revenus pétroliers, ajoutant que l'appel au cessez-le-feu lancé par le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj et le président de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, ont souligné la proposition de geler les revenus du brut dans un compte spécial en attendant une solution politique.

Les négociations en cours visent à créer un mécanisme de revenus grâce auquel "l'armée nationale libyenne" dirigée par Haftar et le gouvernement d'union nationale, peuvent accéder équitablement aux revenus du pétrole et du gaz.

A rappeler que Haftar a annoncé, vendredi, la conclusion d'un accord entre l'armée nationale libyenne et le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, portant sur la reprise de la production et des exportations du brut sur la base d'un mécanisme de distribution des revenus pétroliers entre les villes et régions libyennes dans le but de les faire profiter aux citoyens libyens et alléger leurs souffrances.

