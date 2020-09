La COVID-19 illustre le fait que le monde soit « terriblement mal préparé », selon le chef de l’OMS

19 Septembre 2020

Genève, Suisse, 19 septembre (Infosplusgabon) - Malgré les efforts déployés pour briser le cycle mondial de panique et de négligence observé lors des multiples épidémies, le chef de l'OMS a déclaré vendredi, que le nouveau coronavirus a montré que le monde était "terriblement mal préparé".

Bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale aient mis en place le Conseil de surveillance de la préparation mondiale (GPMB), il y a deux ans, pour briser ce cycle, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué lors d'un point de presse, que « les revues et les rapports sont aussi bons que les recommandations qui sont mises en œuvre ». « La COVID-19 a montré que collectivement, le monde était terriblement mal préparé », a-t-il affirmé.

Un communiqué des Nations Unies a noté que depuis le tournant du millénaire, le SRAS, le MERS, le H1N1, Zika et Ebola ont tous démontré l'augmentation des occurrences de virus franchissant le pas de la transmission de l'animal à l'homme et plus récemment, la COVID-19

Dans un nouveau rapport, le GPMB présente les leçons essentielles tirées de la pandémie du coronavirus jusqu'à présent, ainsi que certaines mesures concrètes qui peuvent être prises pour nous protéger à l'avenir.

Le développement de la "mémoire musculaire", qui se fait par la répétition, "est la clé de la réponse à la pandémie", selon le chef de l'OMS, qui a cité la façon dont la Thaïlande a tiré parti de son expérience avec le SRAS et le H5N1 pour mettre rapidement en place un système efficace de suivi et de traçabilité, qui a permis à ce pays de figurer parmi les nations les moins touchées du monde par la COVID-19. « Le monde entier » doit faire cela pour renforcer la préparation.

Tout en reconnaissant qu'il y aura certainement à l'avenir de nouveaux virus et des maladies inconnues, le chef de l'OMS a souligné que "la seule façon" de faire face à ces menaces mondiales est "en tant que communauté mondiale, d’être unie dans la solidarité et engagée dans une coopération à long terme ».

« Grâce a un engagement politique et financier et des investissements appropriés dès maintenant, nous pouvons prévenir et atténuer les pandémies futures", a insisté Dr Tedros.

A ce stade essentiel, l'OMS demande aux dirigeants de "mettre en place des mesures ciblées" qui permettront d’atténuer la propagation et de protéger les systèmes de santé et les travailleurs.

L'agence des Nations Unies demande également à chacun de "continuer à faire l'essentiel", notamment de maintenir une distance physique, de se laver les mains, de porter un masque, d'éviter les foules et de garder les fenêtres et les portes ouvertes lorsque les visites à l’extérieur sont nécessaires.

