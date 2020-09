L’igname a coûté plus cher au deuxième trimestre de 2020 au Bénin

19 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 19 septembre (Infosplusgabon) - L’Igname a coûté plus cher au deuxième trimestre de l’année en cours comparativement à la même période de l’année écoulée, selon une enquête de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE).

Selon le Bulletin trimestriel de l’indice des prix des produits agricoles à la production de l’INSAE, « Les prix des produits des racines et tubercules affichent un indice de 113,9 au deuxième trimestre 2020 contre 111,1 un trimestre plus tôt, soit une hausse de 2,5%. Ce renchérissement est favorisé par un accroissement des indices de la patate douce, de la pomme de terre et de l’igname, respectivement de 52,9%, de 8,0% et de 3,0% en variation trimestrielle ».

La même étude fait ressortir qu’en glissement annuel, on enregistre une hausse de 62,8% de l’indice, résultant de l’accroissement des indices de prix de l’igname qui est monté jusqu’à +118,7% et de celui du manioc établi à +35,5%.

L’indice, rappelle-t-on, a pour population de référence l’ensemble des marchés dits primaires qui correspondent aux marchés situés très proches des lieux de production et sur lesquels les prix des produits sont collectés mensuellement par l’ex Office national pour l’appui à la sécurité alimentaire (Onasa).

