27 communes du Nord-Bénin bénéficient du Programme d’appui au secteur du développement rural

19 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 19 septembre (Infosplusgabon) - 27 communes des quatre départements du Nord-Bénin bénéficient de la troisième phase du Programme d’appui au secteur du développement rural 3e phase (Pasder3) financé par la coopération suisse, a-t-on appris, ce samedi, de sources proches du programme.

Lancé récemment à Natitingou (Atacora), le Programme d’appui au secteur du développement rural phase3 (Pasder3) vise à contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales dans 27 communes du Nord du Bénin, à réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

D’un montant d’environ 6 milliards F CFA et d’une durée de quatre ans, la troisième phase de ce programme permettra de consolider les acquis des deux premières phases et d’opérer une mise à l’échelle à travers son extension spatiale en vue de couvrir toutes les 27 communes des départements du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga (les quatre départements du Nord-Bénin).

