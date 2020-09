Care International lance un projet de soutien aux enfants et femmes des zones cotonnières

18 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 18 septembre (Infosplusgabon) - Care international Bénin Togo et la Société béninoise pour le développement du coton (Sodeco) viennent de démarrer à Djougou, ville carrefour du Nord- Ouest, un projet de soutiens aux enfants et femmes des zones cotonnières.

Dénommé : « Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières (SoFEC) », ce projet d’un coût global de 140 mille dollars américain, est destiné à impacter directement 1250 personnes dont mille femmes et 250 hommes et indirectement 6250 bénéficiaires.

Le développement durable, la création d’un environnement propice à l’épanouissement des enfants, à l’autonomisation économique des femmes, à la bonne gouvernance et à la résilience, sont entre autres objectifs de ce projet qui mettra également l’accent sur le maintien des enfants en âge scolaire à l’école à travers la réparation des salles de classes d’école, la distribution des kits scolaires et le plaidoyer en faveur pour des enseignants qualifiés.

