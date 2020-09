Le lancement de la CMA en Afrique vise à améliorer l'efficacité des activités d'adaptation au climat dans toute l'Afrique

18 Septembre 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le bureau régional du Centre mondial sur l'adaptation (CMA) a été inauguré mercredi à Abidjan, Côte d'Ivoire, par vidéoconférence en raison des restrictions imposées par la pandémie de la COVID-19.

La Banque africaine de développement (BAD) accueillera le GCA Afrique, dont les objectifs ambitieux visent à améliorer l'efficacité des activités d'adaptation au climat dans toute l'Afrique.

La cérémonie a débuté par un lancement de haut niveau, avec la participation de dirigeants de toute l'Afrique et du monde entier, suivi d'un Forum de partenariat.

Un éventail prestigieux d'organisations internationales a participé aux deux sessions, notamment les Nations unies, la Banque mondiale, le FMI, le NEPAD, l'Union africaine, la Commission mondiale sur l'adaptation, l'Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine et le Fonds nordique de développement.

Arlette Soudan-Nonault, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la république du Congo, a souligné l'importance du partenariat pour la sauvegarde des ressources du continent et la question de la désertification.

"Nous manquons de temps. Le bassin du Congo est le deuxième poumon écologique de la planète. Le temps est venu d'agir, et dans cette optique, nous saluons la création de la CMA Afrique car elle nous permettra de collecter des fonds", a déclaré Soudan-Nonault, qui est également coordonnatrice de la Commission Climat de l'UA pour le Bassin du Congo.

Les avantages de la coopération sud-sud ont été soulignés par le Professeur Saleemul Huq, directeur du Centre international sur le changement climatique et le développement, au Bangladesh, qui a appelé à une coopération renforcée entre l'Asie et l'Afrique, et à l'échange d'expériences sur "l'adaptation à base communautaire". Il a également appelé à une plus grande implication des jeunes et à leur mise en réseau au niveau mondial sur l'adaptation.

Les orateurs ont établi un lien entre la crise sanitaire actuelle, qui doit être financée, et la nécessité d'investir davantage dans l'adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire des populations africaines.

"Les pays africains sont confrontés à une double crise : la crise sanitaire et la crise résultant des effets négatifs du changement climatique", a déclaré Hans Olav Ibrekk, directeur politique au ministère norvégien des affaires étrangères.

"L'objectif principal est de lutter contre la faim, de ne laisser personne en rade. Des solutions plus naturelles doivent être trouvées. Il y a du talent et du leadership en Afrique", a-t-il ajouté.

Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD), a souligné que le défi climatique ralentissait les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

"Nous devons nous concentrer sur quatre actions clés : l'adaptation doit être intégrée dans les politiques nationales, le genre doit être pris en compte, des systèmes d'alerte précoce doivent être mis en place, et de bonnes réponses aux catastrophes naturelles peuvent en atténuer les effets".

Ces propos ont été soutenus par Pritha Mitra, représentante du département Afrique du FMI, qui a souligné "une idée commune : la résilience au changement climatique va de pair avec les SDG".

Selon Ibrahima Cheikh Diong, directeur général de l'African Risk Capacity (ARC), "Nous devons être capables de combiner adaptation, atténuation et résilience, car le plus important est de protéger et de soutenir les gens".

Jamel Saghir, membre du conseil d'administration de la CMA, a salué le lancement du bureau régional : "C'est un moment historique, un nouvel élan. Nous devons en faire plus avant d'atteindre un point de non-retour", a-t-il averti.

"La GCA est un courtier en solutions. Elle représente le chaînon manquant dans la structure des politiques d'adaptation, entre le financement, les solutions et les politiques. Il est nécessaire d'investir davantage dans l'adaptation, de générer et de partager davantage de connaissances, d'innover et de travailler ensemble de manière harmonieuse".

Ces mots ont été repris par Peter Repinski, directeur général par intérim du Partenariat mondial pour l'eau : "Aujourd'hui, plus que jamais, les décisions sont importantes pour interconnecter nos actions".

Joshua Amponsem et Nisreen Elsaim, représentants de la jeunesse africaine au forum virtuel, ont réitéré le besoin urgent d'une action efficace en Afrique et dans le monde pour éviter une aggravation des effets du changement climatique pour les générations futures et que les jeunes ne paient pas le prix de l'absence d'action collective.

