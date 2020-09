Maurice : La BAD approuve une aide d'urgence pour renforcer le nettoyage de la marée noire en mer

18 Septembre 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé mercredi une aide d'urgence de 500.000 dollars américains pour appuyer les efforts internationaux de redressement après une importante marée noire survenue en début d'année au large des côtes de Maurice.

Le financement, qui proviendra du Fonds spécial de secours, complétera les activités en cours du gouvernement de Maurice, des partenaires au développement, entre autres acteurs pour entreprendre des opérations de sauvetage et de nettoyage, effectuer des évaluations des dégâts et des pertes, ainsi que d'autres évaluations socio-économiques.

Les Nations unies ont assumé un rôle de premier plan dans la coordination de la réponse.

Selon Martin Fregene, directeur de la Banque pour l'agriculture et l'agro-industrie, "l'aide d'urgence de 500.000 dollars américains, accordée par la Banque africaine de développement à Maurice, est une contribution importante à l'effort international de redressement visant à restaurer l'écologie marine vierge, si importante pour les moyens de subsistance dans les secteurs de l'économie bleue et du tourisme, qui est maintenant menacée par la malheureuse marée noire".

Plus de 1.000 tonnes de pétrole se sont échappées dans l'océan Indien depuis qu'un navire transporteur s'est échoué au large des côtes mauriciennes le 25 juillet. Les équipes de sauvetage ont réussi à pomper environ 3.800 tonnes de pétrole. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et a ordonné aux pêcheurs et aux citoyens de se tenir à l'écart des plages et des lagons autour des communautés de Blue Bay, Pointe d'Esny et Mahébourg.

La marée noire a entraîné des problèmes de santé, de conservation et d'économie. Le pays dépend fortement de l'économie bleue, en particulier de l'alimentation et du tourisme, et son littoral compte certains des récifs coralliens les plus vierges du monde. La population générale reste exposée à un risque permanent de maladie grave due au pétrole et aux polluants qui lui sont associés.

Le pays avait espéré rouvrir ses frontières aux touristes après une réponse réussie à la pandémie de la COVID-19. Cependant, la marée noire a retardé ces plans.

En mai 2020, la Banque avait approuvé des prêts d'un montant de 188 millions d'euros pour appuyer le budget national du pays dans le cadre de sa réponse à la pandémie.

Au 1er août 2020, la Banque avait quatre opérations en cours dans son portefeuille pays, d'une valeur de 458,8 millions de dollars.

