Plus de 120 000 tonnes de karité exportées par le Bénin en 2020

18 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 18 septembre (Infosplusgabon)- Le Bénin a exporté plus de 120 00 tonnes d’amande de karité au cours de la campagne 2019-2020, apprend-on ce vendredi du ministère du Commerce et de l’Industrie.

« Pour la campagne de commercialisation 2019-2020, le Bénin a exporté environ 120.082 tonnes d’amandes de karité avec une recette estimée à 26.418.040.000 F CFA et 162,8 tonnes de beurre de karité pour une recette de 142.450.000 F CFA », selon des chiffres rendus publics par ce ministère dans le cadre du lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du karité.

« Le karité est une filière intégrée qui a un fort potentiel de création de valeur ajoutée en même temps qu'elle emploie un grand nombre de femmes économiquement vulnérables », a déclaré Mme Alimatou Shadya Assouman, ministre du Commerce et de l’Industrie, ajoutant que la campagne de commercialisation qui s’ouvre « permet de faire avec l’ensemble des acteurs de la filière un bilan et de prendre les engagements pour un développement de la filière et de l’économie du pays ».

Au Bénin, rappelle-t-on, le karité est érigé au rang de filière émergente par le Programme d’action du gouvernement. Il bénéficie du soutien du Projet d’appui au renforcement des acteurs du secteur privé (PARASEP) financé par l’Union européenne et l’Agence française de développement.

