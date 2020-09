La FIFA assouplit les règles de changement de nationalité sportive

18 Septembre 2020

Dakar, Sénégal, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le 70ème congrès de la FIFA réuni, ce vendredi, en vidéoconférence a adopté une nouvelle disposition révolutionnaire visant à assouplir les règles de changement de nationalité sportive chez les footballeurs.

Désormais, il ne suffira plus à un joueur de disputer ne serait-ce qu’un bout de match officiel (hors amicaux) avec une sélection A pour devenir inéligible pour une autre sélection.

A l’initiative de la fédération royale marocaine de football et son président, Fouzi Lekjaa, la FIFA a revu sa copie. A partir de maintenant donc, les « binationaux » concernés pourront changer de nationalité à condition cependant d’avoir débuté en équipe nationale A avant l’âge de 21 ans, d’avoir disputé au maximum trois matches avec l’équipe nationale A concernée, de n’avoir pas pris part à la phase finale d’un grand tournoi international avec l’équipe nationale concernée et de n’avoir plus été appelé en sélection depuis au moins 3 ans.

