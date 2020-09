L'ONU a organisé le troisième round de dialogue économique inter-libyen

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a annoncé, vendredi, avoir organisé via le système de vidéoconférence, la troisième réunion du Dialogue économique libyen sous la présidence de la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams.

Tenue jeudi, avec la participation de 29 experts économiques libyens, ainsi que des représentants du PNUD et de la Banque mondiale, la rencontre a discuté "des progrès de la voie économique et passer en revue la feuille de route politique élaborée dans le cadre du Berlin processus", a indiqué un communiqué publié sur le site de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Cette rencontre a été rendue possible par la création de trois hubs à Tripoli, Benghazi et Sebha, précisé le communiqué.

Au cours de la réunion, la MANUL a informé les participants au Dialogue économique libyen du processus politique, ainsi que des efforts de réforme économique en cours, y compris l'audit des deux succursales de la Banque centrale de Libye, a souligné la même source qui ajoute que les participants ont également échangé sur les efforts nécessaires pour faire face à l'aggravation de la crise bancaire, ainsi que sur les services vitaux, la décentralisation et les besoins découlant de la pandémie COVID.

"Maintenant qu’un média distant fiable et sûr a été mis en place, le Dialogue économique libyen a décidé de se réunir plus régulièrement pour échanger des informations et élaborer une réponse plus intégrée aux problèmes économiques de plus en plus graves de la Libye", a souligné la MANUL.

On rappelle qu'après des rencontres à Bouznika, au Maroc, à Montreux en Suisse et au Caire, en Egypte, la Représentante par intérim, Stephanie Williams envisage de tenir prochainement le Forum du dialogue politique libyen pour mettre en œuvre les recommandations des rencontres portant sur une transition de 18 mois couronnée par des élections générales et la restructuration du Conseil présidentiel.

