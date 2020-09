Exposition à Reims de dessins de presse d'un artiste tchadien

18 Septembre 2020

Adjim Danngar, dessinateur de presse et de bandes dessinées tchadien, présente, depuis mardi jusqu'au 14 novembre 2020 à la bibliothèque de Reims, une ville du Nord-Est de la France, une exposition intitulée « Zutopisme ! Achou croque l'actualité » où sont exposées 58 de ses œuvres certaines originales et d'autres anciennes.

« L'exposition intitulée "Zutopisme ! Achou croque l'actu" présente mes dessins depuis le Tchad à nos jours. Le dessin de l'affiche avait été réalisé en 2011 lors du printemps arabe, Zutopisme ! (Zut ! L'utopie) rend donc un coup d'œil à ces révolutions inachevées ou qui n’ont jamais débuté en Afrique subsaharienne et principalement au Tchad », a indiqué à Paris, Adjim Danngar, Achou de son nom d’artiste, et lauréat du prix du concours de la caricature de Turin en 2004 (Africartoon).

L'artiste tchadien a été formé, à partir de 1999, à « L’atelier Bulles du Chari » à N’Djamena, au Tchad, a publié ses premiers dessins dans plusieurs journaux locaux, a participé à de nombreux concours internationaux de caricatures (Yaoundé, Turin, N’Djamena) et à l’exposition Vues d’Afrique au Festival d’Angoulême en 2006 avec Colère sur la ville, et publie régulièrement ses dessins dans différents journaux et magazines.

« Depuis quatre années consécutives, la bibliothèque municipale de Reims accueille en résidence un ou une journaliste et propose des ateliers autour de l'éducation aux médiations et à l'information. A la rentrée 2019-2020, la bibliothèque municipale a poursuivi la mise en œuvre de ce dispositif en l'étoffant avec la mise en place d'un projet artistique globalisé (PAG) inter établissement autour des enjeux du dessin de presse et de l'éducation aux médias. A ce titre, elle accueille en résidence un dessinateur de presse », a expliqué Adjim Danngar, membre du collectif l’Afrique dessinée.

Achou, auteur de plusieurs albums publiés dans divers supports, vit en France depuis 2005 après avoir été contraint de quitter le Tchad la même année suite à des menaces pour avoir abordé des sujets sensibles dans ses publications.

