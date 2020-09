Île Maurice: Le pays enregistre un nouveau cas positif de COVID-19 importé

18 Septembre 2020

Port-Louis, Maurice, 18 septembre (Infosplusgabon) - Les autorités mauriciennes ont annoncé, vendredi, qu'un nouveau cas importé de Covid-19 a été détecté sur une femme âgée de 23 ans qui est arrivée le 16 septembre 2020 à l'île Maurice en provenance de Dubaï.

Dans un communiqué publié, le ministre mauricien de la Santé et du Bien-être a déclaré que la patiente en question a été testée négative au test PCR au port d'embarquement mais a été contrôlée positive à son arrivée à l'île Maurice.

La patiente, selon le communiqué, serait asymptomatique et a été transférée dans un hôpital pour des traitements.

Ce nouveau cas importé porte à 18, le nombre total de cas de Covid-19 enregistré dans le pays, tandis que le nombre de passagers mis en quarantaine se situe à 2,284.

Pendant ce temps, avant l'ouverture des frontières de l'île, le 1er octobre 2020, le porte-parole du comité national de communication sur la COVID-19, Docteur Zouberr Joomaye, a déclaré que tous les voyageurs à destination de l'île Maurice seraient mis en quarantaine "puisqu'on a observé que la période des 14 jours de mise en quarantaine est considérée comme étant hautement efficace et cruciale pour s'assurer que les cas positifs importés de COVID-19 ne propagent pas la pandémie dans la communauté locale".

M. Zoomay a ajouté que les voyageurs qui débarqueront à l'île Maurice à la date du 1er octobre 2020 devront supporter les coûts de leur mise en quarantaine et pourront faire des réservations d'hôtels pour leur lieu d'isolement préféré au moment où ils feront leurs réservations de billets d'avion via Air Maurice et Emirates airline.

Docteur Joomaye a ajouté que les protocoles sanitaires pour le transfert des passagers qui débarquent dans l'île et des employés d'hôtels ont été finalisés et les laboratoires en charge des tests sur la Covid-19 au niveau des aéroports sont déjà opérationnels.

Le ministre mauricien de la Santé et du Bien-être a préparé un plan pour décliner les actions et les mesures clés à prendre en cas de résurgence des cas de COVID-19 dans la communauté.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon