Le vice-président du conseil présidentiel libyen annonce la conclusion d'un accord pour la reprise de la production et de l'exportation du pétrole

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Ahmed Maitig, a annoncé vendredi, qu'un accord a été conclu pour reprendre la production et l'exportation de pétrole, "pour alléger les souffrances des citoyens libyens".

Révélant les principes de l'accord, M. Maitig a précisé qu'il s'agit de "reprendre immédiatement la production et l'exportation de pétrole dans tous les champs et ports", selon un communiqué sur sa page Facebook.

Les principes incluent "de former un comité technique mixte des parties pour superviser les revenus pétroliers et assurer la répartition équitable des ressources, selon les principes énoncés ci-dessous. Le comité contrôlera la mise en œuvre des termes de l'accord au cours des trois prochains mois, à condition d'évaluer son travail en fin de l'année en cours. Le comité détermine un plan de travail pour l'année à venir". Le communiqué de M. Maitig n'a pas mentionné la composition du comité, ni l'identité de ses membres.

Les principes de l'accord portent aussi sur "l'ajustement et la normalisation du taux de change ou de la commission sur les ventes de devises, de manière à inclure toutes les transactions, qu'elles soient gouvernementales ou privées, à toutes fins, et l'élimination de la multiplicité des tarifs".

Il a également approuvé "l'ouverture de la compensation et le système de paiements nationaux entre les banques sur tout le sol libyen, en particulier celles fermées sur les banques de la région orientale".

L'accord a stipulé "l'ouverture des crédits et des virements bancaires à toutes les fins autorisées par la loi, et pour toutes les parties sans discrimination, et que les banques soient traitées sur un pied d'égalité, avec des contrôles juridiques unifiés pour tous".

Selon l'accord, "un mécanisme approprié sera mis en place pour bénéficier de la redevance imposée sur le taux de change, en l'utilisant pour financer des projets de développement, et pour donner la priorité aux projets urgents qui servent directement le citoyen, et les zones touchées et leur reconstruction".

Il a également souligné "de soutenir la Compagnie nationale libyenne de pétrole pour assurer le retour de la production à son état normal et la mise en œuvre des projets, à condition que toutes ses opérations soient soumises à un examen et à une évaluation par des moyens et des méthodes appropriés pour assurer la mise en œuvre de l'accord de manière appropriée et transparente".

Le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Accord National, Ahmed Maitig, a révélé que les tâches du comité technique conjoint, qui est formé pour superviser les revenus pétroliers et assurer une répartition équitable des ressources.

M. Maitig a précisé qu'il coordonnera entre les deux parties dans la préparation d'un budget unifié qui répond aux besoins de chaque partie selon ses estimations de dépenses, conciliant tout différend sur les allocations et les plaçant dans son cadre final, et est considéré comme contraignant pour la mise en œuvre des deux parties, selon un communiqué publié, vendredi.

Le comité "supervise le transfert des fonds alloués dans le budget aux deux parties, par l'intermédiaire du ministère des Finances, conformément à ce qui est convenu dans le budget. Le transfert est effectué mensuellement pour payer les salaires, et les allocations pour les chapitres deux, trois et quatre du budget sont effectuées trimestriellement", selon le communiqué.

Le document a souligné "l'obligation de la Banque centrale de Tripoli de couvrir sans délai les paiements mensuels ou trimestriels approuvés dans le budget et comme demandé par le comité technique conjoint pour le transfert".

Le comité s’occupe également de "superviser le transfert des allocations du chapitre trois (dépenses du développement) du budget et également de superviser ses dépenses dans les aspects et projets convenus dans le budget, et il entreprend des recherches sur les plaintes des banques commerciales afin de faciliter leur travail avec la Banque centrale".

Il supervise aussi "l'avancement des opérations de compensation et du système de paiement, et s'assure qu'aucune procédure n'est perturbée ou bloquée sauf pour de raisons objectives".

Le comité considère également "les demandes d'allocations supplémentaires uniquement pour le premier chapitre du budget, qui concerne les salaires de base et la part patronale dans l'assurance et la responsabilité médicale sans autres éléments du chapitre premier".

Selon le communiqué, le comité est chargé de "gérer la dette publique de chacune des deux parties et de fournir un mécanisme approprié pour la rembourser progressivement". Il a également "le droit de solliciter l'assistance d'experts qu'il jugera appropriée dans l'exercice de sa fonction et dans le domaine de sa spécialisation".

Enfin, le comité poursuivra le travail qui lui a été confié jusqu'à ce que qu'"un gouvernement d'union nationale soit formé pour prendre en charge l'administration du pays", selon le communiqué.

On rappelle que le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé la reprise de la production et de l'exportation de pétrole après la levée du blocus sur les sites imposé depuis janvier dernier dans le cadre d'un accord avec le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig.

Jeudi, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a affirmé que la force majeure ne pouvait pas être levée "dans les circonstances actuelles".

Le président du Conseil de direction de la NOC, Mustapha Sanalla, a précisé que ce qui se passe en termes de "chaos et de négociations irrégulières, n'est pas favorable à la levée de l'état de force majeure", une disposition autorisant la reprise de l'exploitation et de l'exportation du pétrole.

Il a poursuivi : "Nous avons plus de cinquante réservoirs remplis de centaines de milliers de tonnes d'hydrocarbures hautement inflammables et explosifs, et nous avons des mercenaires étrangers à l'intérieur de ces installations, et la force majeure ne peut pas être levée en présence de ces mercenaires étrangers".

