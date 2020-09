Haftar annonce la levée du blocus sur les sites pétroliers après un accord sur la répartition des revenus du brut

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le chef de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé la reprise de la production et de l'exportation de pétrole après la levée du blocus sur les sites imposé depuis janvier dernier dans le cadre d'un accord avec le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig.

Le maréchal Haftar a révélé dans une allocution télévisée vendredi, qu'"il a été décidé de reprendre la production et l'exportation de pétrole avec toutes les conditions et mesures procédurales nécessaires pour assurer une répartition équitable de ses revenus financiers, et de ne pas les employer pour soutenir le terrorisme ou pour être exposé au vol et au pillage, comme garanties pour la poursuite des opérations de production et d'exportation, soucieux de s'assurer que cela conduit à l'amélioration du niveau de vie des citoyens".

Donnant les détails de l'accord sur la reprise de la production et l'exportation de pétrole, le commandement général de l'armée nationale libyenne dirigé par Haftar, a révélé que "le dialogue interne libyo-libyen a commencé avec la participation et l'interaction positive de (vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale), Ahmed Maitig", selon un communiqué publié par le porte-parole du commandement général de l'armée, le général Ahmed al-Mesmari.

Le général al-Mesmari a également publié une copie de la déclaration des "Principes concernant l'accord" rendue publique aussi par M. Maitig, stipulant que les interlocuteurs se sont mis d'accord sur "une répartition équitable des revenus pétroliers d'une manière qui serve tous les Libyens résidant dans les régions de l'Est, de l'Ouest et du Sud, et un comité conjoint a été formé pour résoudre tous les différends et questions en suspens entre toutes les parties", selon le communiqué.

Le communiqué a fait référence à la participation de dignitaires tribaux libyens et de membres du Parlement au dialogue, débouchant sur la préparation d'une formule pour un accord qui "gagna l'approbation de toutes les parties, et cet accord fut signé et soumis pour ratification", sans mentionner l'identité des participants.

Le document a souligné que la première réunion de travail du comité dirigée par M. Maitig et le commandement général, devait avoir lieu vendredi à Syrte, où des négociations sont en cours, précisant qu'"à Tripoli, les négociations sont conduites par le président du Haut conseil d'Etat, Khaled Al-Mechri, qui a fait pression sur Maitig dans une tentative fréquente de violations des travaux du comité et l'ont contraint à annuler sa visite".

Le commandement général a déclaré que "malgré les violations, il est toujours ouvert au dialogue interne libyo-libyen, et est prêt à travailler sur la base de l'accord qui a été conclu et convenu, et la ville de Syrte est prête à accueillir les membres du dialogue, et salue tous les efforts par lesquels l'unité de la Libye sera préservée".

Jeudi, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a affirmé que la force majeure ne pouvait pas être levée "dans les circonstances actuelles".

Le président du Conseil de direction de la NOC, Mustapha Sanalla, a précisé que ce qui se passe en termes de "chaos et de négociations irrégulières, n'est pas favorable à la levée de l'état de force majeure", une disposition autorisant la reprise de l'exploitation et de l'exportation du pétrole.

"Nous avons plus de cinquante réservoirs remplis de centaines de milliers de tonnes d'hydrocarbures hautement inflammables et explosifs, et nous avons des mercenaires étrangers à l'intérieur de ces installations, et la force majeure ne peut pas être levée en présence de ces mercenaires étrangers" a-t-il poursuivi.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon