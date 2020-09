La NOC déplore "la politisation" du secteur pétrolier et son utilisation comme "monnaie d'échange"

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - En réaction à des informations sur des négociations secrètes avec le camp du maréchal Khalifa Haftar sur la gestion du pétrole libyen, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a publié jeudi soir, un communiqué pour regretter "la politisation du secteur pétrolier" et son utilisation comme "monnaie d'échange".

Des informations font état de négociations secrètes menées en Russie entre le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, et le fils du maréchal Haftar, Khaled Haftar, aux termes desquelles, 60 pour cent des revenus du pétrole seront versés à la Banque centrale de Libye à Tripoli et 40 pour cent à sa succursale de Beida, dans l'Est du pays.

On rappelle que les propositions faites dans le cadre des négociations officielles impliquant le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, la NOC, les Etats unis et des pays de la région, sous les auspices des Nations unies, ont porté sur le gel des revenus dans un compte jusqu'à l'atteinte d'un arrangement entre Libyens sur un mécanisme de gestion transparente et de répartition de la manne pétrolière entre les villes et régions libyennes.

Dans son communiqué, la NOC souligne, citant son président, Mustapha Sanalla, que les négociations que la Compagnie mène sur le pétrole, en coordination avec le Conseil présidentiel et la communauté internationale, comprennent une "initiative et un plan transparents et clairs qui ne peuvent être contournés, ni dépassés".

Cette initiative inclut "l'exploitation sûre des champs pétrolifères et des ports, et la protection des utilisateurs et des personnes dans les zones de production et d'exportation, et le départ des groupes armés de tous les champs pétrolifères et ports, pour en faire des zones démilitarisées", explique la NOC, qui souligne que tout accord qui ne tient pas compte de ces exigences est "pure imagination".

La Compagnie pétrolière libyen se plaint de la présence de mercenaires russes du groupe Wagner, alliés à Haftar, sur des sites pétroliers qu'il contrôle.

La NOC avertit qu'elle "ne permettra à aucune partie non compétente, quelle qu'elle soit, d'imposer ses agendas".

Il explique son initiative "comme une garantie pour l'utilisation et la protection des richesses et des revenus pétroliers, et pour empêcher d'être contrôlés par certains groupes et entités sans droit, pour leurs propres intérêts qui contredisent l'intérêt du peuple libyen dans le droit de jouir de sa richesse".

A cet égard, la NOC a condamné les "tentatives de certains de mener des pourparlers qualifiés de secrets" et s'est engagée à s'opposer avec force "à ces efforts futiles", qu'elle décrit comme "un saut dans le vide qui vise uniquement à réaliser des gains politiques étroits".

"Nous n'autoriserons pas, une fois de plus, l'utilisation du pétrole dans des discussions secrètes ou publiques sans inclure des conditions claires et dans l'intérêt de la préservation des installations pétrolières," avertit la NOC.

"Nous ne pouvons pas accepter ou fermer les yeux sur ces pratiques, et nous ne pouvons pas non plus admettre ces pratiques comme moyen de politiser les sources de subsistance des Libyens, car le seul moyen viable d'aller de l'avant est une solution libyenne souveraine", a souligné M. Sanalla, ajoutant : "nous ne permettrons pas aux mercenaires Wagner de jouer un rôle dans le secteur pétrolier national".

Le responsable libyen a indiqué : "nous ne pouvons pas lever l'état de force majeure dans le chaos et ces négociations qui se déroulent de manière irrégulière", justifiant la décision par l'existence de plus de cinquante réservoirs remplis de centaines de milliers de tonnes d'hydrocarbures hautement inflammables et explosifs, et "nous avons des mercenaires étrangers à l'intérieur de ces installations, et la force majeure ne peut pas être levée en présence de ces mercenaires étrangers".

Les forces affiliées au maréchal Khalifa Haftar ont imposé, depuis le 18 janvier dernier, un blocus sur les champs et ports pétroliers dans les régions qu'elles contrôlent, entraînant une perte de production de 800.000 barils par jour contre une production de plus de 1,2 million de b/j auparavant.

Cette situation a provoqué des pertes cumulées de 9,888 milliards de dollars à l'Etat libyen.

