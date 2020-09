Ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle ce vendredi à minuit en Guinée

18 Septembre 2020

Conakry, Guinée, 18 septembre (Infosplusgabon) - La campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée s’ouvre ce vendredi à minuit, et prendra fin le 17 octobre à 00 heure, selon un décret lu jeudi soir à la Radio-Télévision de Guinée (RTG).

Onze candidats dont deux femmes, vont en découdre avec le président sortant, Alpha Condé, qui continue de bénéficier quotidiennement de mouvements de soutien créés par des jeunes et des femmes pour sa réélection dès le premier tour, selon leurs propres termes.

Chacun des douze candidats a déboursé en guise de caution la somme de 800 millions de francs guinéens, soit environ 50 millions de francs CFA, contre 500 millions de francs guinéens lors de la présidentielle de 2015.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), qui a indiqué récemment avoir inscrit sur les listes électorales 5.400.000 électeurs et annulé 212.000 doublons, est prise à partie par le parti de l’ancien Premier ministre, Mamadou Cellou Dalein Diallo, leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qui dénonce "un gonflement" du nombre des électeurs dans des fiefs du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel au pouvoir), notamment en Haute Guinée, la région de la Savane.

Pour sa part, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), structure qui, depuis un an, dénonce la mise en place d’une nouvelle loi fondamentale permettant au Président Condé de briguer un nouveau mandat au-delà de ses deux quinquennats, a annoncé la reprise, en fin septembre, de ses manifestations de rue dans tout le pays, en vue de contraindre le chef de l'Etat à quitter le pouvoir.

Le FNDC, qui avait appelé ses membres dont des leaders de l’opposition à boycotter le scrutin si Condé se présentait, menace d’exclure de ses rangs ceux qui sont candidats, notamment l'ancien Premier ministre, Mamadou Cellou Dalein Diallo, ainsi que Dr. Ousmane Kaba et Me Abdoul Kabèlè Camara, tous deux anciens ministres sous Condé, passés à l’opposition après leur sortie du gouvernement.

On rappelle que les manifestations du FNDC, qui se veulent pacifiques, finissent toujours dans la violence, entraînant des morts et des blessés dans les rangs des manifestants et des agents des forces de l’ordre.

