Arrivée de trois cargaisons de fournitures médicales de lutte contre le COVID-19 en Libye, selon l'OMS

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - Trois vols transportant des fournitures médicales pour la lutte contre le coronavirus émergent sont arrivés en Libye, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au moment où la pandémie connaît une propagation rapide dans ce pays d'Afrique du Nord.

La Libye, qui a enregistré jeudi 886 nouveaux cas d'infection, compte 25.822 cas confirmés de coronavirus, dont 11.509 toujours actifs, 13.908 guérisons et 409 décès depuis l'apparition de la pandémie, en mars dernier.

Le Bureau de l'OMS en Libye a précisé jeudi sur sa page Facebook, que les fournitures comprennent "des gants, des masques et des masques N95, des écrans faciaux, des blouses médicales, des lunettes, des condenseurs d'oxygène, des thermomètres et des manteaux pour améliorer la réponse à la COVID-19 en Libye".

La même source a souligné que ces fournitures seront distribuées en étroite coopération avec les autorités sanitaires de toute la Libye, exprimant les remerciements de l’organisation au Fonds central d’intervention d’urgence, à la Fondation Bill et Melinda Gates et aux gouvernements italien et allemand.

Le 4 septembre dernier, l'OMS a fourni un ensemble d'Equipements de protection individuelle "EPI" et les a livrés aux centres de quarantaine de Benghazi, Sebha et Tobrouk, confirmant qu'elle continuera à soutenir les mesures préventives pour lutter contre le coronavirus émergent en Libye.

On rappelle que l'OMS s’était précédemment plainte du "retard répété" dans la libération par les autorités douanières libyennes des envois d’urgence et des fournitures humanitaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus émergent, soulignant qu’elle avait soulevé la question à plusieurs reprises auprès du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du responsable du Comité scientifique de lutte contre coronavirus, en vain".

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon