Berlin et Londres se félicitent de la prolongation du mandat de la MANUL comme gage pour ramener la paix en Libye

18 Septembre 2020

L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont salué la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de prolonger le mandat de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (MANUL) jusqu'au 15 septembre 2021, assurant qu'il s'agit d'une marque d'engagement pour le rétablissement de la paix dans ce pays d'Afrique du Nord.

Le Centre d’information allemand du ministère des Affaires étrangères a déclaré, mercredi, que "la décision confirmait l’importance de l’engagement du Conseil de sécurité à assurer un cessez-le-feu permanent et à ramener la paix en Libye", selon un message publié sur son compte Twitter.

Alors que l'ambassade britannique a décrit, de son côté, la décision comme "un développement important du processus politique en Libye", ajoutant: "Il ne fait aucun doute que l'avenir de la Libye est quelque chose que les Libyens décident, et les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour soutenir leurs efforts dans le processus de paix et de dialogue".

"Nous attendons avec impatience la nomination de l'Envoyé spécial, et nous sommes heureux d'adopter cette résolution rédigée par la Grande-Bretagne et de remercier nos collègues du Conseil de sécurité pour leur coopération", a-t-elle ajouté, dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité a pris, mardi, la décision de prolonger le mandat de la MANUL, avec l'approbation de 13 membres et deux abstentions, après avoir apporté des modifications à la structure de la direction de la mission pour la première fois depuis sa création à la fin de 2011.

Le terme "Représentant spécial" a remplacé le terme "Envoyé spécial", qui, selon le texte de la résolution, sera chargé d’exercer la direction générale de la mission en mettant un accent particulier sur les bons offices et la médiation avec les acteurs libyens et internationaux pour mettre fin au conflit, tandis que les "opérations et la gestion quotidiennes" de la mission relèvent de la compétence d’un "coordonnateur" de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye, qui travaille sous l'autorité de l'Envoyé spécial.

