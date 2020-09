Tunisie :Pétition contre un 3ème mandat de Ghannouchi à la tête d'Ennahdha

18 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 18 septembre (Infosplusgabon) - Au total, 100 dirigeants au sein du parti tunisien d'inspiration islamiste, Ennahdha (majoritaire au Parlement), ont appelé dans une pétition, le président du parti, Rached Ghannouchi " à déclarer solennellement qu'il ne briguera pas la direction du mouvement lors du 11ème congrès d'Ennahdha", prévu avant la fin de l'année.

Les signataires de la pétition, comprenant des membres du Bureau exécutif national, du Conseil de la Choura et du Bloc parlementaire, ainsi que certains dirigeants des régions et des localités, ont demandé à M. Ghannouchi de ne pas réviser l'article 31 du règlement intérieur du mouvement, a précisé Samir Dilou, un des signataires du document dans une déclaration faite à l'agence Tunis Afrique Presse, officielle.

L'article 31 du règlement intérieur du mouvement stipule qu'aucun "membre n'a le droit de faire plus de deux mandats à la tête du parti", signale-t-on.

Concernant les inconvénients liés au non respect de l'article 31, les signataires soulignent que cela "décrédibilise moralement le mouvement, (car) la révision des Constitutions et des lois pour permettre à des présidents et des dirigeants de se maintenir au pouvoir relève du despotisme et du pouvoir solitaire", affirmant que la prolongation du mandat "affaiblit le parti, entraîne davantage de démissions et lui fait perdre la confiance des militants".

Récemment, des informations ont circulé sur une éventuelle révision de l'article 31 du règlement intérieur du mouvement afin de permettre au président Ghannouchi de briguer un nouveau mandat, ce que plusieurs dirigeants ont rejeté dans des déclarations faites à la presse, rappelle-t-on.

