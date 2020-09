Troisième réunion du Comité scientifique du Centre de formation 5 + 5 pour le déminage humanitaire à Tripoli

18 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 18 septembre (Infosplusgabon) - Les travaux de la troisième réunion du Comité scientifique du Centre de formation 5 + 5 pour le déminage humanitaire consacré aux défis des mines dans le milieux urbain, se sont poursuivis, ce mercredi, a annoncé le ministère de la Défense du gouvernement d'union nationale.

La rencontre qui a débuté mardi, a été organisée par le ministère libyen de la Défense représenté par le Département de l'ingénierie, le Centre libyen pour l'action contre les mines et les vestiges de guerre et le Centre de recherche sous-marine de la marine, selon un communiqué publié, mercredi, sur le site du ministère.

Des représentants des comités scientifiques des pays de l'initiative 5 + 5, à savoir l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie, ont participé à la réunion, via la technique de la vidéoconférence, tandis que Malte et la Mauritanie n'ont pas pu y participer, a précisé la même source.

Intervenant lors de la réunion, le colonel ingénieur, Hicham Al-Jabo a prononcé un discours d'ouverture, dans lequel il a abordé le défi auquel sont confrontées les équipes de déminage dans les zones résidentielles au sud de Tripoli en raison d'explosifs placés au hasard et par des méthodes de camouflage sophistiquées.

On rappelle que les forces de Haftar ont enterré des mines et autres engins explosifs dans les zones situées à la périphérie sud de Tripoli lors de leur retrait en mai dernier, provoquant des morts et des blessés aussi bien parmi les civils que des équipes de déminage. Une situation qui a retardé le retour des personnes déplacées par la guerre ayant fui leurs maisons.

Le colonel Al-Jabo a salué le soutien de la Mission des Nations Unies et des pays amis, soulignant, toutefois, que cet appui est "limité et insuffisant, notamment en ce qui concerne le financement, les conseils techniques et les équipements techniques avancés".

