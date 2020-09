Île Maurice: "La récession économique va attendre la barre des 13% en 2020" selon le ministre mauricien en charge des finances

18 Septembre 2020

Ebene, Maurice, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le tourisme et la construction sont les secteurs les plus affectés à l'île Maurice du fait de la pandémie de la COVID-19 et selon les dernières estimations, le ralentissement économique va atteindre la barre des 13%, d'après le ministre mauricien des Finances et de la Planification économique, Renganaden Padayachy.

S'exprimant, le mardi, lors du lancement d'un atelier sur " l'élargissement des opportunités d'emplois durant la période post-Covid 19", M. Padayachy a rappelé certaines de mesures prises par le gouvernement pour réduire les impacts conséquents de la pandémie sur l'économie de l'île.

Le ministre mauricien en charge des finances a expliqé que le gouvernement a déboursé un montant de 180 milliards de roupies pour booster et protéger l'économie, mais aussi pour appuyer la création d'emplois, et ceci depuis le début de la crise.

De ce montant faramineux décaissé par le gouvernement mauricien, 104 milliards de roupies sont destinés au secteur du tourisme et de l'agro-industrie, 40 milliards autres pour le secteur de la construction; et les 30 milliards restants pour la santé et l'éducation (RS 39.00=1,00 Dollar américain).

Le ministre des finances a également souligné que le gouvernement mauricien a redoublé ses efforts pour atténuer les impacts négatifs sur le plan économique causés par la COVID-19 en préservant les emplois et en créant les conditions favorables pour des opportunités émergentes durant l'ère post-COVID.

Le ministre mauricien des Finances et de la Planification économique a indiqué que la préservation de l'emploi demeure la priorité du gouvernement.

En se référant aux statistiques officielles, le dignitaire mauricien a indiqué qu'à la date du mois de mars 2020, au total, 41.300 personnes étaient officiellement en chômage- un chiffre qui a atteint la barre des 45.800 au mois de juin 2020 avec la pandémie.

M. Soodesh Callichurn, ministre mauricien de la Formation, de l'Emploi, et du Développement des ressources humaines, a déclaré qu'au regard de la crise économique qui frappe plusieurs pays en pleine COVID-19, "le marché de l'emploi va subir des impacts significatifs".

"Les pertes d'emplois vont affecter les économies en raison des interruptions, créant également une perte de la productivité et une déqualification ," a-t-il déclaré, rappelant par ailleurs que l'organisation internationale du travail a prévu une baisse de l'ordre de 7% des heures de travail à l'échelle planétaire dans le deuxième trimestre de 2020, soit 195 millions d'emplois à temps pleins en raison de la pandémie.

Selon M. Callichurn, l'île Maurice fait parmi du cercle restreint de pays ayant agi rapidement face à la crise, en prenant des mesures décisives pour sauvegarder des vies et des emplois.

