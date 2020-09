L'économie nigériane devrait rebondir au premier trimestre 2021

18 Septembre 2020

Abuja, Nigéria, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral a prédit que l'économie nigériane rebondirait positivement au premier trimestre (T1) de 2021.

Le ministre des Finances, Zainab Ahmed, qui a pris la parole lorsque des membres du conseil d'administration du Federal Inland Revenue Service (FIRS) lui ont rendu une visite de courtoisie à Abuja, a exprimé son optimisme sur l'impact minimal de la pandémie de coronavirus.

« Les chocs ne se sont pas manifestés comme prévu, et la pandémie n'a pas eu beaucoup d'impacts, en particulier au Nigéria en raison des mesures proactives prises par le gouvernement, notamment dans le secteur de la santé », a noté Mme Ahmed.

Un communiqué du ministère signé par Yunusa Tanko Abdullahi, porte-parole du ministre, citant Mme Ahmed, a indiqué : « nous nous attendons à ce que d'ici le premier trimestre 2021, tout aille bien».

Le ministre a rappelé aux membres du conseil d'administration de la FIRS qu’ «il existe d'autres obligations gouvernementales et le service de la dette qui nécessitent des revenus pour les financer; nous savons qu’il est possible de faire plus et nous attendons à ce que la FIRS en fasse plus».

Mme Ahmed a souligné qu'elle est heureuse que «la FIRS reste résolue, car la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de timbre ont contribué à augmenter les revenus ».

Le président de la FIRS, Mohammed Nami, a affirmé que l'agence se porte bien et que les réformes fonctionnent.

« Au cours des trois à cinq derniers mois, la FIRS a contribué à hauteur de 70% à l’allocation du Comité d'attribution des comptes de la Fédération (FAAC) », a-t-il ajouté.

« Les revenus issus du pétrole sont en baisse et la COVID-19 a eu un impact négatif et par conséquent, de nombreuses réformes en cours n'ont pas encore donné les résultats escomptés », a-t-il noté.

L’équipe de la FIRS a sollicité l’appui du ministre pour ces réformes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/XCW/GABON2020

