Le taux d'inflation au Nigéria s'élève à 13,22% en août 2020

18 Septembre 2020

Abuja, Nigéria, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le taux d'inflation au Nigéria est passé de 12,82% en juillet a 13,22% en août, soit le taux le plus élevé en deux ans.

L'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation, publié mardi par le Bureau national des statistiques (NBS), indiquait une augmentation de l'indice global de 1,34% en août 2020.

L'analyse montre que la variation en pourcentage de l'IPC composite moyen pour les 12 mois se terminant en août 2020 par rapport à la moyenne de l'IPC des 12 mois précédents est de 12,23%, soit une hausse de 0,18 point par rapport au taux de 12,05% enregistré en juillet 2020.

Le rapport a montré que l'indice composite des aliments a augmenté de 16,00% en août contre 15,48% en juillet 2020.

« Cette hausse de l'indice alimentaire a été causée par l'augmentation des prix du pain et des céréales, des pommes de terre, de l'igname et autres tubercules, de la viande, du poisson, des fruits, des huiles et des graisses et des légumes », a expliqué le NBS.

Le sous-indice alimentaire a augmenté de 1,67% en août 2020, soit une hausse de 0,15 point par rapport au 1,52% enregistré en juillet 2020.

L’indice de « tous les articles moins les produits agricoles » (ou inflation sous-jacente), qui exclut les prix des produits agricoles volatiles, s'est établi à 10,52% en août 2020, soit une hausse de 0,42% par rapport aux 10,10% enregistrés en juillet 2020.

Les hausses les plus importantes ont été enregistrées dans les prix du transport aérien, des hôpitaux, des services et produits médicaux, de la réparation du matériel de transport, des véhicules et des pièces détachées, du transport routier, entre autres.

Les analystes de Vetiva Research, Mosope Arubiyi et Ibukun Omoyeni, ont noté qu'un coup d'œil rapide sur certaines données de surveillance des prix alimentaires a montré que 95% et 83% des articles répertoriés étaient vendus à des prix plus élevés en juin et juillet respectivement, ce qui représente des pressions inflationnistes dues à la hausse des prix du carburant.

L'inflation liée au logement, à l'eau, à l’électricité, au gaz et à d’autres combustibles (HWGS) a atteint un taux de 8,13% par an en août, ont-ils noté.

Commentant ces données, un économiste et ancien directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abuja (ACCI), Chijioke Okechukwu, a déclaré qu'il n'était pas surpris que le taux d'inflation augmente.

« Cette évolution découle du taux de change élevé du Naira par rapport aux autres devises. L'effet d'entraînement de cette situation a eu un impact négatif sur les prix des biens et des services et a créé une inflation des coûts », a-t-il affirmé.

Okechukwu a exhorté la Banque centrale du Nigeria (CBN) à utiliser des outils de politique monétaire pour atténuer la pression sur les devises et faire baisser le taux.

« La flambée des prix des denrées alimentaires en août qui correspond généralement au début de la principale récolte de nombreuses cultures au Nigéria, fournit des preuves solides que l'activité agricole et les chaînes d'approvisionnement alimentaire nationales ont été affectées négativement par les restrictions de la COVID-19 qui ont eu lieu dans le courant de l'année », a souligné M. Wale Okunriboye, directeur de la recherche sur la gestion des investissements chez Sigma Pensions.

