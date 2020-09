Légère baisse de la pauvreté non monétaire au Bénin

18 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 18 septembre (Infosplusgabon) - La pauvreté non monétaire a touché 26,1% de la population béninoise en 2019 contre 28,7% en 2015, selon une note publiée par l’Institut national des statistiques et d’analyse économique INSAE.

«Du point de vue non monétaire, la pauvreté est appréhendée à travers un indice composite de niveau de vie. Cet indicateur traduit le confort général dans lequel vivent les ménages (logement, possession de biens durables et l’hygiène). Cette forme de pauvreté a touché 26,1% de la population béninoise en 2019 contre 28,7% en 2015 », indique cette note qui porte sur les résultats de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée dans les huit Etats membres de l’UEMOA en 2018-2019.

Bien que le milieu rural soit plus touché par la pauvreté non monétaire (à l’image de la pauvreté monétaire), les ménages ruraux ont connu une amélioration de leurs conditions en 2019 par rapport à 2015 avec une incidence qui est passée de 36,0% à 28,6%, contrairement aux ménages urbains qui ont enregistré une aggravation (23,0% en 2019 contre 20,5% en 2015), indique-t-on.

De fortes disparités régionales de la pauvreté non monétaire sont notées en 2019, avec les départements de l’Atacora (Nord-Ouest, 49,6%), du Mono (44,9%), du Couffo (40,9%) deux départements du Sud-Ouest, et du Plateau au Sud-ESt (36,8%) qui sont les plus touchés par cette forme de pauvreté.

Quant aux plus faibles taux, ils sont enregistrés dans les départements de l’Atlantique (périphérie de Cotonou, 14,5%) et de l’Alibori au Nord-Est (16,3%).

La situation de 2019 s’est améliorée par rapport à celle de 2015 en termes de pauvreté non monétaire. En 2019, se réjouit-on, sept départements sur les douze que compte le Bénin ont connu une amélioration de l’incidence de pauvreté non monétaire par rapport à la situation de 2015.

Les améliorations les plus importantes des conditions de vie non monétaires sont observées dans les départements de l’Alibori (-18,5 points), du Zou (Centre, -12,0 points) et du Borgou (nord-est, -5,3 points)

Le seuil de pauvreté, rappelle-t-on, correspond au niveau de revenu nécessaire pour assurer les besoins alimentaires et non alimentaires d'un ménage. Il est calculé à partir d'un panier de biens alimentaires, auquel s'ajoutent les dépenses en biens non alimentaires, indispensables pour la survie du ménage.

