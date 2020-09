Le Nigéria a enregistré 90 nouveaux cas confirmés de coronavirus

18 Septembre 2020

Abuja, Nigéria, 18 septembre (Infosplusgabon) - Le Nigéria a enregistré 90 nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) mardi, ce qui porte le nombre total des cas confirmés à 56.478.

Le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) a indiqué via son compte Twitter que 44.430 patients ont été traités et déclarés guéris, tandis que 10.960 cas sont actifs et sous traitement. Le coronavirus a fait 1088 morts.

Le Nigéria a réalisé 443.987 tests de dépistage depuis la confirmation du premier cas, le 27 février dernier.

