Mauritanie : Validation de la stratégie en perspective de la ZLECA

17 Septembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère du Commerce et du Tourisme, a réuni plusieurs dizaines d’acteurs (cadres, experts et opérateurs privés de divers horizons) à travers un atelier, organisé, jeudi, dans un réceptif hôtelier de Nouakchott, en vue d’exposer et valider la stratégie de la Mauritanie en perspective de l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA).

La Mauritanie entend profiter pleinement des nouvelles opportunités attendues du nouveau marché dont l’acte de naissance a été signé à Kigali en mars 2018.

Cependant, l’atteinte de cet objectif exige de nombreux préalables au vu de la situation d’une économie souffrant de nombreux maux structurels.

La stratégie présentée, jeudi, est basée «sur une évaluation des politiques d’industrialisation, la promotion de l’investissement, le contrôle de la qualité de la production et de la compétitivité, pour dégager une visibilité organisationnelle et la mettre à niveau.

Il s’agit de se donner les moyens de mise en œuvre de l’accord dans le double objectif d’une valorisation des richesses naturelles disponibles et d’une insertion dans les chaînes de valeurs régionales.

Tirer un meilleur profit des nouvelles opportunités, avec une politique industrielle restructurée autour de la mise en valeur des ressources naturelles en abondance (élevage, agriculture, mines et en particulier pour l’élevage, mettre en valeur des produits et sous produits de la viande, des peaux et du lait). Pour les produits halieutiques, l’huile de poissons et les conserves ».

Ainsi, la Mauritanie « doit créer un cadre facilitant les exportations et développer les secteurs de production-exportations dans lesquels elle présente à un avantage comparatif, puis revisiter la politique d’industrialisation et de promotion des investissements, pour une participation plus active aux échanges dans le cadre de la ZLECA», explique un document préparé par des experts.

Les efforts les plus saillants doivent porter sur «des investissements visant à réduire ou éliminer les effets négatifs, axés sur la production intérieure, notamment les secteurs agricoles, agroalimentaires, manufacturiers, les recettes budgétaires…… ».

Ce nouveau chantier exige également une action déterminée visant la promotion du secteur privé national, le développement des services pour un hub portuaire…..

La Mauritanie jouit d’une position géographique stratégique entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb.

La Mise en œuvre de l’Accord créant la ZLECA, un futur méga marché de 1,2 milliard de consommateurs, passe par plusieurs étapes de conformité, avec une série d’exigences dont la réalisation permettrait de tirer profit pleinement du nouvel accord.

