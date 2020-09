Les chercheurs béninois invités à des solutions contre la COVID-19

17 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 17 septembre (Infosplusgabon) - Mme Shadiya Alimatou Assouman, ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce invite les chercheurs de son pays à trouver des solutions contre la pandémie de la COVID-19 dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle.

S’adressant à ses compatriotes dans le cadre de cette célébration placée sous le thème : «Le rôle des offices de la propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la COVID-19 », Mme Assouman a lancé un appel spécial aux chercheurs, aux inventeurs, aux innovateurs et investisseurs à saisir massivement l’opportunité qu’offre l’OAPI « pour que, dans une synergie d’actions, par la technologie et la propriété intellectuelle, puissent sortir des solutions pérennes faces aux défis sanitaires actuels dont le Bénin, n’est pas totalement à l’abri ».

«La situation sanitaire que traverse le monde est alarmante et il urge de trouver un remède efficace pour éradiquer cette maladie qui fait de nombreuses victimes », a déclaré la ministre béninoise, indiquant que de ce point de vue, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle majeur en proposant des solutions innovantes.

A cet égard, souligne-t-elle, les brevets d’inventions et les informations techniques du domaine de la santé détenues par les offices de propriété intellectuelle constituent d’excellentes pistes à explorer.

Par ailleurs, rappelle-t-elle, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dans sa vision de promotion de l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, accompagne ses Etats membres dans le cadre de la riposte contre la COVID-19.

Pour ce faire, l’institution a conçu une base de données de brevets d’inventions et d’informations techniques qu’elle tient à la disposition des Etats membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre cette pandémie.

« L’enjeu est de taille et j’aimerais compter sur tous les Béninois, dans leur secteur d’activité respectif, à jouer leur rôle dans cette bataille mondiale qui est toujours engagée », souligne Mme Assouman.

Instituée le 14 juillet 1999 par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, la Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété Intellectuelle qui en est à sa 21ème édition, vise à encourager les Africains à s’investir dans la recherche-développement et la protection de leurs créations. Elle est également l’occasion pour les gouvernants, les créateurs et la société civile de se rappeler de l’un des défis majeurs qu’est le développement de l’industrie.

