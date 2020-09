Kenya : Le président kényan félicite le nouveau Premier ministre japonais et rend un hommage au Premier ministre Abe sortant.

17 Septembre 2020

Nairobi, Kenya, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le président Uhuru Kenyatta a adressé ses félicitations au nouveau Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, à la suite de son élection en tant que nouveau Premier ministre japonais, selon un communiqué officiel publié par le bureau de la présidence kényane.

M. Suga remplace ainsi à ce poste, Shinzo Abe, qui va quitter le pouvoir pour des raisons sanitaires.

Le président Kenyatta a transmis ses meilleurs vœux et a assuré de la solidarité continue du Kenya au nouveau Premier ministre japonais.

"S'il vous plait, veuillez accepter mes chaleureuses félicitations pour votre victoire et mes meilleurs vœux pour votre succès au moment où vous vous apprêtez à endosser les responsabilités et les charges liées à la fonction de Premier ministre du Japon.

"En ce moment où vous êtes sur le point de vous embarquer dans votre nouvelle mission, je veux vous assurer et assurer le peuple japonais de l'amitié continue du gouvernement et du peuple du Kenya", a écrit le président Kenyatta.

Le président Kenyatta a, en même temps, fait ses adieux au Premier ministre Abe sortant et lui a exprimé sa reconnaissance pour le soutien au développement reçu par le Kenya de la part du Japon sous son magistère.

"Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous remercier de manière sincère pour avoir été un dirigeant intelligent et un partenaire fiable dans la revitalisation des relations entre le Japon et le Kenya.

"En effet, grâce au soutien du gouvernement japonais, le Kenya a réussi à obtenir une réduction des coûts énergétiques et l'amélioration du secteur du transport et de la communication, de même que la connectivité et la disponibilité de l'électricité à travers tout le Kenya," souligne le message du président Kenyatta.

D'après le chef de l'exécutif kényan, grâce à l'intervention du Premier ministre Abe, le Kenya a pu décrocher du Japon, un soutien financier pour la réalisation de projets clés en termes d'infrastructure, dont plusieurs routes, des projets pour la production d'énergies renouvelables, de même que la création en cours d'une zone économique spéciale à Dondo, dans le comté de Mombasa, entre autres réalisations.

Le président Kenyatta a également remercié le Premier ministre japonais sortant pour sa visite au Kenya durant la 6ème Conférence de la TICAD en 2016, un geste, qui, selon lui, a été un point culminant et un moment décisif dans le renforcement des relations bilatérales entre le Kenya et le Japon.

FIN/ INFOSPLUSGABON/XCW/GABON2020

