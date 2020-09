Les Nigériens convoqués aux urnes le 27 décembre pour renouveler l’Assemblée nationale

17 Septembre 2020

Niamey, Niger, 17 septembre (Infosplusgabon) - Les Nigériens sont convoqués aux urnes, le dimanche 27 décembre 2020, pour élire les nouveaux députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale au cours de la 3ème Législature de la 7ème République au terme d’un décret du président de la République.

Selon ce décret, la campagne électorale est ouverte le 05 décembre 2020 à zéro (00) heure et close le 25 décembre 2020 à minuit.

Le Niger va organiser en fin 2020 début 2021 des élections générales (présidentielle et législatives) et locales (municipales et régionales) devant mettre fin au second et dernier mandat du Président, Issoufou Mahamadou et à la 2ème Législature de la 7ème République.

Le Parlement nigérien, de type monocaméral, comporte 171 sièges. Ses membres (députés) sont élus pour un mandat de cinq ans. Sur les 171 sièges, 158 sont élus au scrutin proportionnel plurinominal dans huit circonscriptions correspondant aux huit régions du pays. A ce total, s'ajoutent 13 sièges pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dont huit réservés aux minorités nationales et cinq à la diaspora, à raison d'un siège par continent.

En cette année 2020, ils sont un peu plus de 7 millions d’électeurs nigériens qui sont inscrits sur le fichier électoral national biométrique du Niger, selon les dernières données de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI, Institution chargée d’organiser les élections).

Ce fichier, audité par des experts de l’OIF et de l’UA, est contesté par l’opposition politique nigérienne qui y dénonce des irrégularités dans sa conception.

Les élections locales (municipales et régionales) se tiendront le 13 décembre prochain.

