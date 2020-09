Niger : Le gouvernement adopte un budget de 2 644,54 milliards de F CFA

17 Septembre 2020

Niamey, Niger, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien a adopté, jeudi, le projet de budget général de l’Etat pour l’exercice 2021 arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses, à un montant de 2 644,54 milliards de F CFA contre 2 422,33 milliards de F CFA en 2020, soit une hausse de 222,21 milliards de F CFA en valeur absolue, correspondant à 9,17% en valeur relative.

Dans un communiqué rendu public, le gouvernement souligne que ce projet de loi prend en compte les orientations du Programme de Renaissance et les choix stratégiques définis par le gouvernement, notamment dans le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) et le Programme Economique et Financier (PEF 2017-2020) conclu avec le Fonds Monétaire International.

Ce budget intervient dans un contexte marqué par des défis liés à la sécurité impliquant de fortes pressions sur les ressources, à la crise sanitaire induite par la COVID-19 et ses impacts socioéconomiques et financiers, à la volatilité des cours mondiaux des matières premières, ainsi qu’aux aléas climatiques.

Sur le plan économique, on note une régression de la croissance due à la pandémie liée à la COVID-19 tant sur le plan national, régional qu’international.

Selon le gouvernement, au plan national, les principales hypothèses qui sous-tendent les prévisions budgétaires 2021 sont notamment l’organisation des élections générales et l’installation des nouvelles autorités, la maîtrise de la pandémie de la COVID-19 et la reprise des activités économiques, le raffermissement de la stabilité sociopolitique et sécuritaire et la poursuite de la mise en œuvre de l’initiative 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens).

Ce projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption.

FIN/ INFOSPLUSGABON/XCW/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon