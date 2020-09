Une mairie et une préfecture incendiées par des individus armés non identifiés dans l’Est du Burkina Faso

16 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 septembre (Infosplusgabon) - Des individus armés non identifiés ont incendié dans la nuit de mardi à mercredi, la mairie et la préfecture de Tansarga, dans l’Est du Burkina Faso, a-t- appris de sources locales.

"Dans la nuit du 15 septembre, des individus armés non identifiés ont saccagé et incendié la mairie et la préfecture de Tansarga, province de la Tapoa, région de l’Est du Burkina Faso", a indiqué un élu local joint au téléphone.

Selon la même source, aucune victime n’a été déplorée, car les évènements se sont déroulés la nuit.

"Depuis plusieurs semaines, les groupes terroristes menacent les villageois dans des localités de l’Est du pays. Ils ne veulent surtout pas voir les représentants de l’Etat", a-t-il ajouté, appelant les autorités à renforcer la sécurité.

Le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire, marquée par des attaques terroristes dans les régions de l’Est, du Nord, du Sahel et du Centre-Nord.

La semaine dernière, au moins cinq gendarmes burkinabè ont trouvé la mort dans des attaques terroristes, alors que deux terroristes ont été abattus.

A moins de deux mois des élections couplées (présidentielle et législatives), certaines localités sont coupées du reste du pays du fait de l’insécurité.

Les habitants de 1500 villages répartis dans 22 communes n’ont pas pu être enrôlés dans le fichier électoral, selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI), qui a indiqué que plus de six millions de personnes se sont inscrites pour les élections du 22 novembre prochain.

