Plus de cinq milliards de dinars de déficit budgétaire pour la Tunisie en fin juillet, selon le ministère des Finances

16 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Le déficit budgétaire de la Tunisie s'est aggravé pour atteindre fin juillet dernier, 84 pour cent, dépassant ainsi 05 milliards de dinars tunisiens contre 2,7 milliards de dinars en juillet 2019, selon les résultats provisoires de l'exécution du budget de l'État publiés mardi par le ministère tunisien des Finances sur son site officiel.

Selon ces résultats, les ressources propres de l'État et des dons ont baissé de 11 pc à 16,4 milliards de dinars tunisiens, à cause, notamment, de la régression des recettes fiscales, contre une légère hausse des dépenses et des prêts d'environ 1,5 pc pour atteindre 21,3 milliards de dinars tunisiens.

Le volume de la dette publique a évolué de 7,8 pc pour avoisiner 88,5 milliards de dinars tunisiens, à la fin des sept premiers mois de l'année en cours dont 68 pc étant de la dette extérieure.

