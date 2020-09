241 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en Tunisie

16 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, tard dans la soirée de mardi, 241 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), portant à 7.623 le nombre total des infections recensées dans le pays depuis le début de la pandémie.

Six décès ont également été enregistrés dont deux dans la région de Sousse, Béja (01), Sfax (01), Gabés (01 et Medenine (01), a indiqué le ministère.

Le nombre de malades hospitalisés actuellement s'élève à 133 dont 36 internés dans les services de soins intensifs, a ajouté la même source.

Depuis l'ouverture des frontières aériennes et maritimes, le 27 juin dernier, la Tunisie a enregistré 6.422 cas confirmés de Covid-19 dont 607 importés, 5.721 locaux et 73 décès.

Les cas de décès se sont accrus depuis l'ouverture des frontières aériennes et maritimes de la Tunisie où on enregistre une hausse entre 4 et 5 décès par jour, signale-t-on.

Selon la porte-parole du ministère tunisien de la Santé, Incef Ben Alia, le nombre total des décès avait atteint, à la date du 12 septembre, 117 cas répartis comme suit: 50 enregistrés pendant le confinement sanitaire général et 67 depuis l'ouverture des frontières.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MMO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon